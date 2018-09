Encontrado corpo de campo-grandense que desapareceu durante pesca no rio Sucuriú

Stefferson Pires tentava atravessar rio a nado quando se afogou

9 SET 2018 – Por RENAN NUCCI – 10h:04 – Correio do Estado

Stefferson pescava com dois amigos de Campo Grande. – Foto: Facebook

Foi encontrado na manhã deste domingo o corpo do campo-grandense Stefferson Pires, de 30 anos, que se afogou enquanto nadava no rio Sucuriú ontem, na região da fazenda Estela, no município de Paraíso das Águas. Ele pescava com dois amigos de Campo Grande quando o acidente aconteceu. Bombeiros de Costa Rica e Chapadão do Sul participaram das buscas.

Segundo amigos, Stefferson é sócio em uma ótica e estava em Paraíso das Águas para passar o feriado prolongado com a mãe, que vive no município. Ele sempre gostou de pescar, mas conforme apurado, não conhecia muito a bem a região. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba e o velório acontece na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. Ele pescava com amigos perto da ponte de pedra, oportunidade em que decidiu pescar do outro lado da margem e atravessou o rio Sucuriú a nado. No entanto, ao tentar voltar, acabou se afogando e desapareceu na água. Os amigos avisaram a mãe dele e acionaram a Polícia Militar.

Ainda ontem, os bombeiros fizeram levantamento no local e realizaram buscas preliminares, mas os trabalhos foram encerrados com o início da noite. Hoje pela manhã, as equipes voltaram ao trecho do rio, localizado a cerca de 40 quilômetros da cidade, com barcos e equipamentos de mergulho, e encontraram Stefferson perto de onde ele se afogou.