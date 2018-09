Caminhonete atinge moto estacionada e mata jovem que olhava o celular

Vítima de 23 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local

9 SET 2018 – Por RENAN NUCCI – 07h:50 – Correio do Estado

Alex Alves Cardoso, de 23 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no início da noite de ontem, na região da Orla do Rio Dourados, no município de Fátima do Sul. A vítima estava em sua moto estacionada, olhando o celular, quando foi atingida por uma caminhonete Ranger ocupada por um rapaz de 21 anos.

Segundo o site Siliga News, com o impacto, Alex não resistiu e morreu no local. O motorista da caminhonete teve ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital local para atendimento médico. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas e investigam as causas do acidente.