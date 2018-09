VIOLÊNCIA INFANTIL: Pai é preso por maus tratos contra dois filhos em Dourados

Acusado de 41 anos tem relacionamento com uma adolescente de 14 anos

9 SET 2018 Por ALINE OLIVEIRA 08h:50

Após denúncia do Conselho Tutelar de Dourados, policiais militares prenderam um homem de 41 anos, acusado de maus tratos contra dois filhos, um de quatro e outro de cinco anos.

Responsável pela guarda das crianças, o genitor deixou a dupla trancada sozinha dentro uma casa no Jardim Santa Maria.

Outro agravante é que o homem além de deixar as crianças sozinhas tem um relacionamento amoroso com uma adolescente de 14 anos. Quando os conselheiros chegaram na casa o casal não estava na casa e uma das crianças estava bastante machucada.

Questionada sobre os ferimentos, a criança disse que por estar trancada no quarto fez as necessidades fisiológicas em uma sacola plástica, pendurando na janela.Quando o casal chegou a adolescente ficou brava com o acontecido e bateu nas duas crianças.

Em depoimento, o pai alega que nunca bateu nas crianças e era a companheira que batia nos dois meninos. No entanto, o genitor teve a prisão decretada e está em uma das celas do 1º Distrito Policial.

Já as crianças foram levadas para um abrigo temporário e o caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial. O Conselho Tutelar está buscando na família dos meninos algum parente que possa ser responsável por eles.

* Com informações do MS em Foco