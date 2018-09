Festa em família; Homem morre depois engasgar com pedaço de carne no Jardim Noroeste

Polícia Civil da Capital registrou o caso como morte a esclarecer

9 SET 2018 – Por RENAN NUCCI – 07h:30 – Correio do Estado

Homem de 46 anos morreu na madrugada deste domingo, depois de se engasgar com pedaço de carne durante festa da família realizada na casa dele, localizada na Rua Panamá, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimá-lo por mais de meia hora, mas ele não resistiu à parada cardiorrespiratória.

Segundo boletim de ocorrência, familiares relataram que José Santos de Souza colocou um pedaço de carne na boca e de repente começou a se sufocar, como se estivesse engasgado. Imediatamente o Samu foi acionado. Enquanto os socorristas se deslocavam, a atendente passava orientações de primeiros socorros por telefone. A equipe chegou ao local e encontrou o homem em parada e, apesar dos esforços, as tentativas de reanimação não funcionaram.

Parentes disseram que José não tinha nenhuma doença e não fazia uso de remédios controlados. Ele apenas fumava e bebia. O caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro da Capital, e foi registrado como morte a esclarecer.