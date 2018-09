Domingo de tempo estável, quente e com baixa umidade do ar em MS

Em Campo Grande, a umidade chega ao máximo de 30%

9 SET 2018 Por RENAN NUCCI 07h:10

Domingo será de tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será claro a parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente no nordeste, centro-norte e centro-leste do Estado. A mínima será de 14°C e a máxima de 38°C, com umidade entre 15% e 75%.

Em Campo Grande, o dia segue estável, com tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade do ar. A mínima na Capital será de 17°C e a máxima de 33°C, com umidade máxima de 30%. Nas cidades de Sidrolândia, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, o dia será de tempo claro a parcialmente nublado, quente e seco.