Vítima de ferimento com barra de ferro morre em Ladário

Corpo de bombeiros chegou ao local, mas jovem estava morto

8 SET 2018 – Por ALINE OLIVEIRA – 17h:15 – Correio do Estado

Um rapaz de 25 anos, morreu pouco tempo depois de ser ferido no lado esquerdo do tórax, com uma barra de ferro, em Ladário.

O crime aconteceu em uma briga com outro rapaz de 22 anos, preso pela Polícia Militar, logo após a briga.

Segundo o próprio suspeito, os dois começaram uma briga e o autor utilizou o objeto para ferir a vítima que chegou a ser socorrida pelo Corpo de bombeiros.

No entanto, quando os socrristas chegaram no local, avenida 14 de março, a vítima já estava sem sinais vitais.

Foi realizado procedimento de reanimação cardiopulmonar, mas em seguida, o medico plantonista atestou o óbito.

*Com informações do Diário Online