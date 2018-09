Agenda Henrique Meirelles

10 de setembro, segunda 08:00 – Sabatina Ao Vivo com CBN/G1 – Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 24º andar – Estúdios da Rádio CBN – São Paulo 11:00 – Visita ao distrito de Parelheiros com o candidato a governador Paulo Skaf – Caminhada a partir da Rua Xavier de Alvarenga esquina com Rua Domenico Lanzeti, em frente a UBS – Jardim São Noberto – São Paulo 11:20 – Deslocamento até a sede da Amigos do Bairro Jardim Manacá da Serra – Av. Professor Hermógenes Freitas Leitão Filho, 3.213 – Jardim Manacá da Serra – São Paulo 11:25 – Encontro com lideranças do Movimento de Regularização Fundiária (MRFU) – Jardim Manacá da Serra – São Paulo Informações de apoio: Em debate, Meirelles afirma que vai priorizar saneamento básico, caso eleito O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou neste domingo (9) que um dos principais projetos de seu eventual governo será investir em saneamento básico. A afirmação ocorreu durante debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Twitter, Estadão e a rádio Jovem Pan. Em visita ao estado de Goiás, Meirelles ressalta o potencial da região nos setores de comércio e empreendedorismo Após carreata em Aparecida de Goiânia, em Goiás, o candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, ressaltou a importância de trazer investimentos para o setor de comércio e para os jovens empreendedores da região. Ao lado de Daniel Vilela, que tenta o governo do estado também pelo MDB, o presidenciável participou ainda de encontro com líderes políticos na capital goiana. Em entrevista, Meirelles afirma que vai ampliar o Bolsa Família Em entrevista à rádio Bandeirantes, o candidato do MDB à presidência da República, Henrique Meirelles, afirmou que vai ampliar o Bolsa Família, caso eleito em outubro. Questionado se manteria o programa, o presidenciável respondeu que essa é uma proposta de governo e que sempre foi favorável ao programa social.