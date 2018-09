Escada Magirus é entregue ao Mato Grosso do Sul até novembro

Há quase 50 anos Bombeiros utilizam equipamento de menor alcance e cenário muda no governo de Reinaldo Azambuja Há quase 50 anos utilizando uma escada de alcance máximo de 30 metros para combate a incêndios e salvamento, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está prestes a receber uma importante aquisição. Está prevista para até novembro a chegada da escada Magirus de alcance de 60 metros, ou seja, o dobro do equipamento utilizado na atualidade. O processo de compra já foi finalizado exigiu investimento de pouco mais de R$ 5 milhões. A negociação foi fechada com uma empresa da Europa e a previsão de entrega é de menos de três meses. “Nos últimos dois anos, 160 novas viaturas foram entregues pelo nosso governo ao Corpo de Bombeiros. O investimento é o maior em toda a história da instituição no Estado e ajuda a melhorar a vida das pessoas e a salvar mais vidas”, completa afirmou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleião. MS Mais Seguro O investimento em viaturas destinadas ao Corpo de Bombeiros faz parte do MS Mais Seguro, o maior programa de segurança pública da história do Estado. Ao todo, foram investidos mais de R$ 120 mil. Além da aquisição de viaturas, entra na conta a compra de armamentos, munições e outros equipamentos destinados aos policiais nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Contatos Jornalismo Reinaldo Azambuja || Campanha

