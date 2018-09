Três Lagoas-MS: Secretária de Educação presta depoimento a Comissão

Vereadores também ouviram o responsável pela frota local

O diretor de frota, Rogério Martins do Nascimento e a secretária municipal de Educação, Maria Célia Medeiros, foram ouvidos pela Comissão de Educação, da Câmara em mais uma oitiva, para apuração de denúncia sobre a frota de ônibus, conhecidos como Amarelinhos, destinados ao transporte escolar rural, em Três Lagoas.

O depoimento de ambos ocorreu no dia 06 de setembro, no período da tarde, no Plenário da Casa de Leis.

Primeiro a ser ouvido foi Rogério. Ele foi questionado pelos vereadores professor Flodoaldo (presidente), Davis Martinelli (membro) e Marcus Bazé (membro) sobre o número de veículos, condições de uso dos Amarelinhos e, principalmente, perícia e orçamentos.

Os vereadores ainda obtiveram informações sobre as situações dos veículos. Dos 16, que estavam no pátio do DOS, apenas um estava apto para uso, quando ele assumiu a função.

A responsabilidade sobre os veículos também foi questionada pelo vereador Davis, que esteve no DOS para fiscalização, em 2015.

A secretária municipal de Educação também respondeu perguntas sobre as condições dos Amarelinhos, número de linhas, desde que data estavam no DOS e sobre a decisão de deixar os ônibus parados.

Maria Célia repassou os dados e informou que a decisão de fazer o conserto dos Amarelinhos foi em conjunto.

Outras informações relevantes, repassadas pela secretária foram que os veículos cobriam apenas 11 linhas, das 45 linhas existentes antes dela ocupar o cargo. E ainda que, existiam já em andamento dois contratos, bem como, que na atual gestão foi firmado apenas um novo contrato, referente a 21 linhas.

“Sou responsável apenas pela aquisição, solicitação do serviço, a forma como ele será contratado, não é minha responsabilidade”, enfatizou a secretária.

Sobre a CI pedindo a prorrogação do atual contrato emergencial, para transporte de alunos, ela informou que foi uma orientação da diretoria de licitação.

A depoente ainda disse que a manutenção dos ônibus foi pedida por ela, em janeiro de 2017, que terceirizar foi a melhor medida a ser tomada, que foi algo decidido conjuntamente.

Custos de manutenção, versus terceirização, no que se refere a economia, para os cofres públicos também foi tema de perguntas dos vereadores.

Finalizando, a secretária, que estava acompanhada pelo assessor jurídico do município, Luiz Henrique Gusmão, pediu a inclusão de quatro questões, na ata, referente ao depoimento.

Assecom