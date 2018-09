A Segunda edição do Next Forum Africa Science Week começa em 35 países

KIGALI, Ruanda, 10 de Setembro 2018, -/African Media Agency (AMA)/- O Next Einstein Forum (NEF), uma iniciativa do Instituto Africano de Ciências Matemáticas (AIMS) em parceria com Robert Bosch Stiftung, anunciou hoje o início do NEF Africa Science Week em 35 países Africanos durante os meses de setembro, outubro e dezembro de 2018. NEF Africa Science Week é conduzida por Embaixadores NEF, especialistas locais em ciência e tecnologia, juntamente com o apoio de académicos locais, sector público e privado, investidores e patrocinadores, que organizam eventos de três a sete dias nos seus países para promover a Ciência, a Tecnologia, a Engenharia e a Matemática (STEM).

“No ano passado tivemos Africa Science Week em 13 países. Este ano ampliamos para 35 países e estamos verdadeiramente entusiasmados em como será divertido e importante para todas as idades. As actividades incluem exposições científicas e caravanas, workshops de codificação, hackathons, competições robóticas, Science and Cocktails para a comunidade empresarial, conferências académicas inovadoras, Homenagem às Mulheres em eventos STEM, noites de cinema, visitas a instalações industriais, etc. Agradecemos à Johnson & Johnson Innovation assim como a todos os apoiantes locais por trabalharem connosco para que a educação STEM e as carreiras sejam porreiras e estamos ansiosos por ver o impacto da NEF Africa Science Week nos próximos anos,” disse a Sra. Nathalie Munyampenda, Directora Geral do Next Einstein Forum.

NEF Africa Science Week começa hoje na Zâmbia e depois continua no Sudão, Benim, Angola, Uganda, Gana, Guiné Bissau, Malawi, Suazilândia, Gãmbia, Zimbabwe, África do Sul, Lesoto, Tanzânia, Burundi, Serra Leoa, Burkina Faso, Somália, Ruanda, Costa do Marfim, Cabo Verde, Congo-Brazavile, Mali, Togo, Nigéria, Etiópia, Marrocos, Namíbia, Quénia, Guiné, Camarões, Níger, Tunísia, Senegal e Mauritânia. Cada país terá actividades específicas, para permitir que os cidadãos se envolvam na ciência do quotidiano e com os cientistas durante três a cinco dias.

“No NEF acreditamos na inovação impulsionada pela ciência, o que também dá lugar à inovação social e à inovação local. Temos de fazer melhor para associar a investigação científica à inovação que vemos diariamente e que melhora o nosso bem estar. Temos de começar cedo. É o que estamos a fazer com o NEF Africa Science Week e outras actividades públicas de envolvimento e convidamos toda a gente a unir esforços connosco nesta tentativa,” disse a Sra. Munyampenda.

Olhando para o futuro, o NEF irá aumentar o alcance do Africa Science Week para 54 países até 2020. Além dos números, o NEF espera que a Africa Science Week cresça para incluir as principais actividades em escolas e universidades, que resultarão em colaboração concreta entre a comunidade científica e o sector privado.

De acordo com NEF’s Kigali Declaration , publicada no segundo bienal NEF Global Gathering 2018, realizado em Kigali, Ruanda, Africa Science Week vai colocar a participação do público no centro da agenda científica de África. A próxima edição do NEF Global Gathering terá lugar em Nairóbi em março de 2020 sob o patrocínio de H.E. Uhuru Kenyatta, Presidente do Quénia.

Descubra como participar e apoiar a Africa Science Week em www.asw.nef.org

Sobre o Next Einstein Forum

Lançado em 2013, o Next Einstein Forum (NEF) é uma iniciativa do African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) em parceria com Robert Bosch Stiftung . O NEF é uma plataforma que liga ciência, sociedade e política em África e o resto do mundo – com o objectivo de impulsionar a ciência para o desenvolvimento humano a nível global. O NEF acredita que a contribuição de África para a comunidade cientifica global é fundamental para o progresso a nível mundial. No centro dos esforços do NEF está a população jovem de África, a principal força motivadora para o renascimento científico de África. O NEF é um fórum unicamente integrado por jovens.

Nos nossos eventos bienais científicos, NEF Global Gatherings ‘ os participantes tem 42 anos ou são ainda mais novos. Longe de ser um fórum de ciência comum, o NEF Global Gatherings posiciona a ciência no centro dos esforços de desenvolvimento globais.