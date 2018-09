Dermatologia pediátrica é tema de simpósio que acontece em São Carlos nesta quinta-feira

Evento é promovido pela UFSCar e aberto a estudantes universitários e profissionais da Saúde

Na próxima quinta-feira, dia 13 de setembro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza o I Simpósio de Dermatologia Pediátrica. O evento é promovido pela parceria entre as ligas acadêmicas de Dermatologia (Liderm) e de Especialidades Pediátricas (LAEP), formadas por docentes e alunos do curso de Medicina da Instituição. O encontro é voltado a estudantes de graduação e pós-graduação e a profissionais da Saúde. As inscrições estão abertas.

O Simpósio tem como objetivo promover a atualização de conhecimentos a respeito da temática, apresentando os acometimentos mais prevalentes na dermatologia pediátrica, formas de manejo e tratamento. A programação terá palestras sobre dermatite atópica; hemangiomas na infância; doenças exantemáticas; sinais dermatológicos de síndromes genéticas; e dermatoses em recém-nascidos. O cronograma completo está na página do evento no Facebook (https://bit.ly/2MgTwc7).

Os interessados devem realizar inscrição por meio deste formulário eletrônico (encurtador.com.br/adE35) e todos os participantes receberão certificado. O Simpósio acontece das 18 horas às 21h30, no auditório do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar, que fica na área Norte do Campus São Carlos. Mais informações podem ser acessadas no Facebook (https://bit.ly/2MgTwc7) ou solicitadas pelo e-mail lidermufscar@gmail.com.

Liderm

A Liga Acadêmica de Dermatologia da UFSCar é formada por alunos do curso de Medicina da Universidade, sob coordenação de Maria Paula Barbieri Delia, docente do DMed. O objetivo do grupo é disseminar conhecimentos sobre a Dermatologia junto aos estudantes, de forma a complementar e qualificar sua formação. Mais informações estão em facebook.com/ufscarliderm.

LAEP

A Liga Acadêmica de Especialidades Pediátricas também é formada por alunos dos terceiro e quarto anos do curso de Medicina da Instituição, coordenados por Ieda Regina Lopes Del Ciampo, professora do DMed. A proposta é aprofundar e difundir teorias e práticas, realizar ações educativas e atender às demandas populacionais relacionadas à Pediatria.