Orquestra de Sopros Pro Arte e Gabriel Grossi apresentam o show “Mojave”, dia 12 de setembro, quarta-feira, na Sala Cecília Meireles

O novo repertório traz composições do gaitista e de integrantes da orquestra em arranjos originais, além de releituras de obras de Tom Jobim

A Orquestra de Sopros Pro Arte e o gaitista Gabriel Grossi voltam a abraçar a obra do maestro Tom Jobim, mas agora incorporando novidades autorais ao repertório que se esculpe a cada apresentação. Desta vez apresentarão o show Mojave na Sala Cecília Meireles no dia 12 de setembro, quarta-feira, com foco nas composições de Gabriel Grossi ( “Em Movimento” e “Botero” ), e dos integrantes e diretores da Orquestra, como Lourenço Vasconcellos ( “Olhar da Raposa” e “Chorinho pro gente”), Raimundo Nicioli ( “Baião pro Hermeto”, “Salsa” e “Morena” ), Thiago Pires (“Coisa de Moacir”) e Luiz Potter (“Ojoubá”). O show resgata ainda pérolas de Tom Jobim, como “Tema Jazz”, “Sue Ann” e “Mojave”, escolhidas por serem menos conhecidas e com elementos mais jazzísticos, agora arranjadas especialmente para a formação de orquestra.

Este encontro especial da Orquestra de Sopros Pro Arte com o gaitista Gabriel Grossi se deu pela primeira vez em dezembro de 2017 no palco do Instituto Tom Jobim, no Jardim Botânico, em homenagem ao maestro por ocasião dos seus 90 anos. A partir de então, a parceria vem ganhando solidez e desenvoltura, abrindo espaço para obras autorais que fazem brilhar o diálogo entre a gaita e os diferentes instrumentais orquestrais, trazendo cada vez mais resultados musicais surpreendentes.Com direção musical de Claudia Ernest Dias, Raimundo Nicioli e Lourenço Vasconcelos, a Orquestra de Sopros da Pro Arte vem realizando importantes apresentações e homenagens, ao longo de quase três décadas de existência.

Serviço

Orquestra de Sopros Pro Arte e Gabriel Grossi

Local: Sala Cecília Meireles

Data: 12 de setembro, quarta-feira

Horário: 20h

Endereço: Rua da Lapa, 47 – Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia-entrada)

Faixa etária: Livre

Telefone: (21) 2332-9223

Vídeos:

SALSA: https://www.youtube.com/watch?v=7HYA5sZAwhs

MOJAVE: https://youtu.be/ASmZXO3dgTc



Orquestra de Sopros Pro Arte – Gabriel Grossi

Regência – Lourenço Vasconcellos

Direção – Claudia Ernest Dias, Lourenço Vasconcelos, Raimundo Nicioli

Gaita – Gabriel Grossi

Participação especial: Guilherme Pimenta (violino)

PROGRAMA

1- Ojoubá – Luiz Potter/arr. Luiz Potter

2 – Olhar da Raposa – Lourenço Vasconcellos/arr Lourenço Vasconcellos

3 – Espontaneidade – Rafael Ribeiro/ arr Rafael Ribeiro

4- Coisa de Moacir – Thiago Pires / arr Thiago Pires

5 – Cabeludo – Guilherme Pimenta /arr Guilherme Pimenta

6 – O Rei e o Sol – Miguel Dias / arr Miguel Dias

7- Baião pro Hermeto – Raimundo Nicioli /arr Raimundo Nicioli

8 – Morena – Raimundo Nicioli/ arr Raimundo Nicioli

9 – Mojave – Tom Jobim / arr Thiago Chatak

10 – Sue Ann – Tom Jobim / arr Raimundo Nicioli

11- Tema Jazz – Tom Jobim/arr Jovino Santos Neto

12 – Salsa – Raimundo Nicioli/ arr Raimundo Nicioli

13- Chorinho pra gente – Lourenço Vasconcellos/ arr Lourenço Vasconcellos

14- Sou sim, soul sim – Carlos Malta/arr Carlos Malta

15 – Em Movimento – Gabriel Grossi/ arr Gabriel Grossi e Eduardo Farias

16- Botero – Gabriel Grossi/ arr Gabriel Grossi

17- Cabaceira Mon amour – Sivuca / arr Fabio Luna

Galeria de imagens: Divulgação/creditos Andrea Nestrea