8ª RADIOGRAFIA DO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS – FECOMERCIO-SP

A oitava edição da Radiografia do Endividamento das Famílias Brasileiras, elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), aponta que Goiânia/GO registrou a menor taxa de famílias endividadas entre as capitais do País, com apenas 38% em dezembro de 2017 contra uma média nacional de 62%. No mesmo mês do ano anterior, essa proporção era ainda menor (27%), e no fim de 2015 atingia 34%. Em contrapartida, Brasília/DF apareceu como a capital com o quinto maior índice de famílias endividadas do Brasil, com 79% em dezembro de 2017 – 1 ponto porcentual (p.p.) acima do visto em 2016 e no mesmo patamar registrado em 2015.

O estudo avalia os principais aspectos, dimensões e efeitos da política de crédito no Brasil sobre as famílias entre 2015 e 2017, período transitório, com encerramento da crise econômica (2014/2016) e início de um processo de recuperação em meio às incertezas políticas e econômicas. A análise foi feita com base em informações do Banco Central do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Considerando apenas as capitais da Região Centro-Oeste, Campo Grande/MS ocupou a segunda posição do ranking regional, com 58% das famílias endividadas – 1 p.p. abaixo do registrado em dezembro de 2016 e 4 p.p. a mais do que o apurado no mesmo período de 2015. Em seguida, Cuiabá/MT apresentou forte queda de 14 p.p. na proporção de famílias com algum tipo de dívida, ao passar de 70% no fim de 2016 para 56% em dezembro de 2017. No mesmo mês de 2015, essa parcela era de 66%.

Em números absolutos, isso significa que 731.692 famílias estavam endividadas em Brasília/DF; 184.440 em Goiânia/GO; 163.304 em Campo Grande/MS; e, por fim Cuiabá/MT, com 99.971.

No quesito “valor médio mensal de dívidas por família”, Brasília/DF foi a capital com o segundo maior valor do Brasil e a primeira da região, com R$ 2.635, e também a única da região com cifra superior à média das capitais brasileiras, de R$ 1.935. Na sequência do ranking regional, vieram Goiânia/GO, com R$ 1.755, e Campo Grande/MS, com R$ 1.296. Cuiabá/MT registrou um valor médio de R$ 1.266 – a quinta menor cifra nacional.

Enquanto o nível de comprometimento da renda com dívidas das famílias de Brasília/DF atingiu 35%, o quarto maior porcentual do Brasil e acima do patamar considerado adequado pela FecomercioSP (30%), as famílias de Cuiabá/MT apontaram a quarta menor taxa entre as capitais brasileiras, com 24%. Ainda na Região Centro-Oeste, completaram a lista: Goiânia/GO (31%) e Campo Grande (26%).

Em relação à inadimplência, apenas 11% das famílias de Brasília/DF tinham alguma conta em atraso em dezembro de 2017, a segunda menor porcentagem em âmbito nacional. No mesmo mês de 2016, essa taxa era de 15%; e em 2015, de 14%. Em Goiânia/GO, essa proporção foi de 22%. Em Cuiabá/MT (28%) e Campo Grande/MS (34%), a parcela de famílias que não conseguiram pagar as dívidas na data de vencimento superou o apurado no conjunto das capitais brasileiras, que foi de 26%.

Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, a forte queda da inflação entre 2016 e 2017, a recomposição na taxa de ocupação após um período de elevação abrupta do desemprego, o aumento na massa de rendimentos dos aposentados e, consequentemente, a elevação da renda das famílias brasileiras permitiram alavancar o nível de confiança das famílias, resultando em uma maior demanda por crédito.

Tal cenário fica mais claro ao verificar que o número de famílias endividadas no conjunto das capitais caiu de 9,414 milhões em dezembro de 2015 (61% do total) para 9,128 milhões em dezembro de 2016 (59%), ou seja, mais de 280 mil famílias saíram do endividamento. Já em 2017, houve uma alta de três pontos porcentuais na parcela de famílias endividadas (62%), o que significa que 9,669 milhões de famílias tinham algum tipo de dívida em dezembro de 2017.

Ranking da Região Centro-Oeste (2017)

1 – Porcentual de famílias endividadas (número absoluto)

Brasília/DF – 79% (731.692)

Campo Grande/MS – 58% (163.304)

Cuiabá/MT – 56% (99.971)

Goiânia/GO – 38% (184.440)

Total das capitais – Brasil: 62% (9.669.388)

2 – Parcela da renda mensal comprometida com dívidas

Brasília/DF – 35%

Goiânia/GO – 31%

Campo Grande/MS – 26%

Cuiabá/MT – 24%

Total das capitais – Brasil: 30%

3 – Valor médio mensal de dívidas por família

Brasília/DF – R$ 2.635

Goiânia/GO – R$ 1.755

Campo Grande/MS – R$ 1.296

Cuiabá/MT – R$ 1.266

Total das capitais – Brasil: R$ 1.935

4 – Porcentual de famílias com dívida em atraso

Campo Grande/MS – 34%

Cuiabá/MT – 28%

Goiânia/GO – 22%

Brasília/DF – 11%

Total das capitais – Brasil: 26%

5 – Variáveis de crédito

Número de Famílias

Brasília/DF – 930.619

Goiânia/GO – 480.429

Campo Grande/MS – 281.849

Cuiabá/MT – 179.548

Total das capitais – Brasil: 15.494.082

Renda média por família

Brasília/DF – R$ 7.593

Goiânia/GO – R$ 5.622

Cuiabá/MT – R$ 5.226

Campo Grande/MS – R$ 5.079

Média das capitais – Brasil: R$ 6.424

Massa de rendimentos – Em R$ mil

Brasília/DF – R$ 7.066.195

Goiânia/GO – R$ 2.700.940

Campo Grande/MS – R$ 1.431.597

Cuiabá/MT – R$ 938.396

Total das capitais – Brasil: R$ 99.531.374

Participação da massa de rendimentos no total Brasil (%)

Brasília/DF – 2,5%

Goiânia/GO – 1%

Campo Grande/MS – 0,5%

Cuiabá/MT – 0,3%

Total das capitais – Brasil: 35,8%

Sobre a FecomercioSP

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é a principal entidade sindical paulista dos setores de comércio e serviços. Congrega 137 sindicatos patronais e administra, no Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Entidade representa um segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos os portes. Esse universo responde por cerca de 30% do PIB paulista – e quase 10% do PIB brasileiro – gerando em torno de 10 milhões de empregos.

Mais informações:

Assessoria de imprensa FecomercioSP