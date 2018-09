Agenda Henrique Meirelles

11 de setembro, terça 09:00 – Ato de campanha – Concentração na Prefeitura Regional de Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Largo 13 de Maio – Santo Amaro – São Paulo 09:15 – Caminhada pelo Largo 13 de Maio – Santo Amaro – São Paulo 12:30 – Sabatina no programa Pânico da rádio Jovem Pan – Av. Paulista, 807 – São Paulo Informações de apoio: Meirelles disse que irá resolver problema das moradias irregulares no Brasil em 4 anos Durante visita aos moradores de Parelheiros, zona sul de São Paulo, o candidato à presidência pelo MBD, Henrique Meirelles, garantiu que o seu governo irá regularizar todas as moradias no Brasil em 4 anos. No local, o presidenciável também afirmou que irá garantir tratamento de esgoto para os brasileiros. Meirelles fala sobre crise no sistema penitenciário e problemas na Segurança Pública O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (10) que o principal problema da crise penitenciária no BO candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (10) que o principal problema da crise penitenciária no Brasil é falta de informação e gestão. A declaração foi dada em sabatina realizada pela rádio CBN e o portal de notícias G1. Em debate, Meirelles afirma que vai priorizar saneamento básico, caso eleito O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, afirmou neste domingo (9) que um dos principais projetos de seu eventual governo será investir em saneamento básico. A afirmação ocorreu durante debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Twitter e o Estadão e a rádio Jovem Pan.