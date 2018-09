Três Lagoas-MS: Vereadores aprovam novo prazo para edificação de fábrica

Na sessão do dia 11 de setembro, os vereadores apreciaram três projetos de lei, apenas um foi aprovado. Trata-se do projeto de lei nº 84, que altera o prazo para inicio das edificações, da unidade da empresa Unir Indústria e Comércio de Produtos de higiene ltda, cuja área foi cedida pelo Município.

A proposta altera a lei 3.442, de 28 de agosto de 2018, que previa inicio das edificações em até 07 meses, após a promulgação da lei.

Com a alteração, o novo prazo será de 12 meses e após a obtenção da licença de instalação a ser emitida pelos órgãos ambientais do estado, devendo ser concluídas em no máximo, 24 meses.

Os outros dois projetos em pauta foram os seguintes:

veto integral ao autógrafo da lei nº 3.436, de 14 de agosto de 2018, que : “institui o programa de incentivo e desconto, denominado “IPTU VERDE”, no âmbito do município de Três Lagoas e dá outras providências”.

projeto de lei nº 83 de 06 de setembro de 2018: “institui o dia municipal do farmacêutico no município de Três Lagoas/MS e dá outras providências”.

Os dois projetos foram encaminhados para a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final, para emissão do parecer.

Visitantes

Alunos do Programa AABB Comunidade estiveram na sessão desta terça, para acompanhar o trabalho dos vereadores.

A visita fez parte de um trabalho feito com jovens de 12 a 15 anos sobre a temática: eleições 2018.

Os vereadores parabenizaram os professores e responsáveis pelo projeto, pela iniciativa e ressaltaram a importância do Programa para muitas famílias.

Asscom