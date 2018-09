Com presença de governadores, CLP lança Ranking de Competitividade dos Estados 2018

O estudo é maior avaliação da qualidade da gestão dos Estados brasileiros e leva em consideração 10 pilares e 68 indicadores

Nesta sexta-feira, dia 14, o Centro de Liderança Pública (CLP), com o apoio da B3, Economist Intelligence Unit e a Tendências Consultoria Integrada, lançará a 7ª Edição do Ranking de Competitividade dos Estados e o Prêmio Excelência em Competitividade de 2018. O estudo é uma das principais ferramentas de avaliação da gestão pública do Brasil, e busca pautar a atuação de líderes públicos em 10 áreas-chave. Com o tema: “Brasil Presente, País do Futuro: Qual o Papel dos Estados”, os dados têm como objetivo apresentar um diagnóstico da atual situação do Brasil, com dados e informações relevantes de como chegamos até aqui.

Disponível em uma plataforma online, o ranking traz as performances estaduais em 68 indicadores distribuídos entre os pilares de Sustentabilidade Ambiental, Capital Humano, Educação, Eficiência da Máquina Pública, Infraestrutura, Inovação, Potencial de Mercado, Solidez Fiscal, Segurança Pública e Sustentabilidade Social. Entre os indicadores, 36 são comparados com dados internacionais dos 34 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Os dados que serão apresentados este ano, concluem um ciclo de quatro anos, desde a nova edição do Ranking de Competitividade dos Estados que coincidiu com os mandatos das gestões estaduais de 2015 a 2018. Hoje são 18 estados, 6 consultorias de abrangência internacional e 3 federações da indústria que utilizam os dados disponibilizados para planejamento e atração de investimentos. Assim, o Ranking de 2018 apresenta o raio-x desses últimos quatro anos e os caminhos para o próximo ciclo.

“O nosso objetivo é estimular os estados a buscarem inovações na gestão e oferecer para a população meios para avaliar a administração pública”, diz Luana Tavares, diretora executiva do CLP. Durante o evento, a diretora irá mediar o painel: Brasil presente, país do futuro, com a participação do diretor -executivo do Banco Mundial para a América Latina, Otaviano Canuto e do CEO da Votorantim S.A., João Miranda.

Reconhecimento

Através do Prêmio Excelência em Competitividade, o Centro de Liderança Pública visa reconhecer publicamente iniciativas dos estados brasileiros que, mediante seus reais desafios, buscaram realizar políticas públicas que trazem impactos positivos à população e que fomentam a Competitividade. Foram mais de 90 cases inscritos, entre os finalistas estão o Distrito Federal, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os Estados concorrem nas categorias de Destaque Internacional, Destaque de Crescimento e Destaque Boas Práticas.

Todos os governadores brasileiros foram convidados ee Márcio França (SP), Paulo Câmara (PE) e Rodrigo Rollemberg (DF) já confirmaram presença. Cida Borghetti (PR), José Eliton (GO), Mauro Carlesse (TO) e Renan Filho (AL) também devem participar da cerimônia. Além deles, também são esperados Daniel Pereira (RO), Ricardo Coutinho (PB) e Simão Jatene (PA), que estão fora da corrida eleitoral .

O evento de lançamento será transmitido ao vivo pelo Facebook do CLP e da B3. O Ranking de Competitividade dos Estados estará disponível no site a partir do dia 14/09 http://www.rankingdecompetitividade.org.br/.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Networking & Programação nos Estandes 09h00 – Credenciamento e Café da Manhã* 09h30 – Recepção – Luana Tavares, Diretora-Executiva do CLP 09h35 – Abertura – Fábio Barbosa, Presidente do Conselho do CLP e Daniel Sonder, Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores da B3 Brasil Presente: onde estamos? 09h50 – Divulgação dos Dados do Ranking de Competitividade dos Estados de 2018 – Ana Marina de Castro, Gerente de Mobilização do CLP; Adriano Pitoli, Sócio-Consultor da Tendências Consultoria Integrada; Márcio Zanetti, Country-Leader da Economist Intelligence Unit Networking & Programação nos Estandes 10h30 – Coffee Break* País do Futuro: para onde vamos? 11h05 – Painel com Especialistas – Otaviano Canuto, Diretor-Executivo do Banco Mundial; João Miranda, CEO da Votorantim S.A. Mediação: Luana Tavares, Diretora-Executiva do CLP Brasil Presente: o que está dando certo? 12h00 – Fala de Agradecimento dos Governadores 12h20 – Entrega do Prêmio Excelência em Competitividade 12h45 – Foto Oficial dos Vencedores e Encerramento Networking & Programação nos Estandes 12h50 – Coquetel e Networking

Serviço:

Ranking de Competitividade dos Estados 2018

Data: 14/09/2018 (sexta-feira), às 9h.

Local: Na B3, Rua XV de Novembro, 275 – térreo, Centro São Paulo – SP

Sobre o Centro de Liderança Pública (CLP):

O Centro de Liderança Pública é uma organização suprapartidária e sem fins lucrativos que trabalha na formação de gestores públicos para tornar o Estado brasileiro mais democrático e eficiente. Focado no desenvolvimento de lideranças e na conquista de mudanças estruturais para o desenvolvimento do País, o CLP atua com diversos setores buscando transformar o Brasil em articulação com a sociedade.

