NEC participa do Brasil Risk Summit 2018

ü O evento, organizado pela Thomson Reuters, reúne líderes e profissionais respeitados da comunidade de risco e compliance no Brasil, órgãos reguladores e representantes do governo

ü Wagner Coppede, diretor de soluções e engenharia da multinacional japonesa, participará do painel que visa discutir o tema ‘A ciência dos dados na gestão estratégica de riscos para as organizações’

A NEC, líder no desenvolvimento de soluções de identificação biométrica, incluindo íris, face, impressão digital, voz, entre outras, tendo fornecido mais de 700 sistemas em mais de 70 países, tornou-se referência nos principais mercados do mundo no que diz respeito à utilização de tecnologia para mitigar riscos, com ênfase para os assuntos voltados à segurança pública e de âmbito corporativo. Por esse motivo, a multinacional de origem japonesa, que está prestes a completar 50 anos de atuação em solo brasileiro, foi convidada pela Thomson Reuters para integrar um dos painéis do Brasil Risk Summit 2018, que acontece dia 11 de setembro, no Sheraton WTC, em São Paulo (SP).

O diretor de soluções e engenharia da NEC Latin America, Wagner Coppede, participará, às 16h50, do painel que tem como objetivo discutir ‘A ciência dos dados na gestão estratégica de riscos para as organizações’. O executivo contribuirá com o debate acerca da aplicação das tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Machine Learning, Internet das Coisas (IoT), entre outras, na gestão estratégia de riscos para as organizações. “O foco da minha participação no painel se concentrará em como a associação entre IoT e IA pode diminuir riscos e perdas, tanto no âmbito financeiro como no humano. Vamos conversar também sobre alguns cases de extrema relevância ao redor mundo, que utilizam tecnologia e trazem inúmeros benefícios à população”, afirma Coppede.

