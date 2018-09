Inovação tecnológica, defesa sanitária e regulação de alimentos processados serão temas do 7º Fórum Lide de Agronegócios, dia 22, em Ribeirão Preto

Especialistas, lideranças empresariais e de entidades participam de palestras e debates durante o evento

O 7º Fórum de Agronegócios, organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais -, promoverá, durante o dia 22 deste mês, em Ribeirão Preto/SP, palestras e debates entre gestores, especialistas e representantes do agronegócio, tendo como foco as atuais tendências, demandas e desafios do setor. Nesse sentido, os palestrantes irão compartilhar análises sobre as novas tecnologias usadas pelo produtor do campo, as conjunturas nacional e internacional do mercado e regulação de produtos do agronegócio.

A abertura do evento será prestigiada por Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto (PSDB/SP); Arnaldo Jardim, deputado federal (PPS/SP); Francisco Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; Gustavo Ene, CEO do Lide e Maurílio Biagi Filho, chairman do Lide Ribeirão Preto. Roberto Rodrigues, embaixador especial da FAO para o Cooperativismo, ministro da Agricultura (2003-2006) e presidente do Lide Agronegócios será o responsável pela moderação dos debates entre participantes que acontecerão após cada painel de palestras, sempre ao lado de outro moderador convidado.

O primeiro painel expositivo abordará o tema Inovação Tecnológica no Agro por meio das palestras de Paulo Hermann, presidente da John Deere Brasil, e de Silvio Crestana, pesquisador da Embrapa Instrumentação, seguidas por debate sobre o tema, em que também participarão Jacyr Costa Filho, diretor Região Brasil da Tereos, e Jaime Basso, presidente da Sicredi Vale do Piquiri. O chairman do Lide, Luiz Fernando Furlan, participa como moderador do primeiro debate.

Serão apresentadas no segundo painel, cujo tema é Defesa Sanitária e Comércio Internacional, as experiências de Eumar Novacki, secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e de Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da SRB – Sociedade Rural Brasileira. O debate do segundo painel terá a participação de Ariel Antonio Mendes, diretor de Relações Institucionais da ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal, e moderação de Mônika Bergamaschi, presidente do IBISA – Instituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilidade no Agronegócio.

A Regulação dos Alimentos Processados é tema do terceiro painel e contará com palestras de José Valverde, representante da Codeagro – Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios; Pedro Parente, presidente da BRF e Wilson Mello Neto, presidente do Conselho da ABIA – Associação Brasileira da Indústria de Alimentação. O debate terá a presença de Kleber Alencar, diretor-executivo da Accenture, e moderação de Carmen Perez, presidente do NFA – Núcleo Feminino do Agronegócio.

Após os painéis de palestras e respectivos debates, durante o almoço de confraternização, o ministro Roberto Rodrigues ainda fará um relato aos presentes sobre o legado do Fórum de Agronegócios.

Sobre o LIDE

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 28 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar: www.lideglobal.com.