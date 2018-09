Primavera! A estação mais alegre do ano ganha roupagem lúdica

Acessórios ajudam a estimular a imaginação da criançada

No dia 22 de Setembro é dada a largada para a estação mais colorida e florida do ano: a Primavera! Com características marcantes, essa é a época com dias lindos de sol, temperatura agradável e inspirações apaixonantes que nos fazem ter ainda mais vontade de levar a criançada para passear, proporcionando dias inesquecíveis. Mas qual roupa usar nos pequenos?

Uma tendência para essa primavera é o uso de acessórios que remetam aos contos de fadas e histórias divertidas, estimulando a imaginação e criatividade das crianças. “Asas de borboletas, varinha dos mais variados temas, tiaras, coroas e máscaras são apenas alguns objetos que podem ser usados na composição dos looks”, afirma a stylist da agência de modelos infantil Max Fama, Ana Paula Fernandes.

“Roupas leves, camisas com calças confortáveis, cores vibrantes, looks com estampas assimétricas, e claro, floridas, continuam dando o tom da estação, mas sempre com um toque descontraído, divertido”, lembra, Ana Paula Fernandes. “O mais importante de tudo é que as crianças fiquem confortáveis e se divirtam. A Primavera é um período que naturalmente deixam as pessoas alegres, sorridentes, e devemos incentivar ainda mais esses sentimentos”, finaliza.

Para colocar ainda mais cor no seu dia a dia a agência de modelos infantil Max Fama fez esse lindo editorial. Confira!

Créditos

Fotos: Maísa Bittencourt

Stylist: Ana Paula Fernandes

Produção de Moda: Iraê Cueto, Ritaline Santana e Bia Morgado.

Cabelo e Maquiagem: Isabelle Freitas

Modelos: Agência de modelos infantil Max Fama (www.maxfama.com.br)

Direção de arte: Wesley Alisson

Produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque e Cláudia Zanoni/YBrasil

Coordenação Geral: Felipe Monteiro

Locação: Casinha de Rodas