Escritor e ilustrador Fabio Sombra faz palestra para alunos de Colégios Salesianos

Evento contará com bate-papo sobre cordel, contos e intervenções musicais

No dia 6 de setembro, o escritor e ilustrador, Fábio Sombra, ministrará uma palestra especial para os alunos do Colégio Salesiano Santa Teresinha e Liceu Coração de Jesus. O evento, realizado em parceria com a Editora Melhoramentos, contará com um bate-papo sobre cordel, contos e intervenções musicais para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II, que já adotam o livro “A Guerra de Troia em Versos de Cordel”, que ele realizou em conjunto com Mauricio de Sousa.

O autor que nasceu no Rio de Janeiro, em 1965, é formado em direito, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) e também é músico. Iniciou sua carreira de escritor nos anos 2000 quando foi convidado para ilustrar um livro infanto-juvenil. Suas obras geralmente abordam temas da cultura popular brasileira como folias de reis, desafios em versos e cantorias de viola.

“Viajei muito, pintei quadros e fiz exposições de minhas obras em vários países do mundo. Eis que um dia, de volta ao Brasil, fui convidado para ilustrar o livro sobre a história de “Aladim e a Lâmpada Maravilhosa”, recontada em versos de cordel pelo grande poeta Patativa do Assaré. Ao final, fiquei tão encantado que resolvi começar a escrever e a ilustrar meus próprios livros. Desse dia em diante não parei mais”, conta.

Na ocasião, os alunos poderão tirar dúvidas e conversar com o autor. Para Antonio Carlos, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental II, a ideia é incentivar a leitura, além de ampliar o conhecimento dos alunos sobre a cultura popular. “Promover uma interação dos estudantes com o escritor será uma oportunidade de compartilhar experiências, levando o mundo dos autores ao conhecimento das crianças, ” explica.

Sobre o Colégio Salesiano Santa Teresinha:

Destaque como centro de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, o Colégio Salesiano Santa Teresinha (Rua Dom Henrique Mourão, 201 – Santa Teresinha) foi fundado em 1937, na Zona Norte de São Paulo. A instituição é centrada na metodologia do Amor Educativo e no Sistema Preventivo, que se resumem em três dimensões: razão, religião e carinho – bases da proposta pedagógica de Dom Bosco, santo católico que atuou como educador de crianças e jovens no século XIX. Além dessa dimensão religiosa, o externato Santa Teresinha conta ainda com uma gama de atividades extracurriculares diversas para desenvolver habilidades complementares a educação básica. Para mais informações, acesse: www.salesianost.com.br

Sobre o Colégio Salesiano Liceu Coração de Jesus:

Fundado em 1885, o Liceu Coração de Jesus (Alameda Dino Bueno, 285 – Campos Elíseos) destaca-se como um tradicional colégio de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e do sistema EJA (Educação de jovens e adultos). A instituição possui um histórico rico e diversos ex-alunos renomados, como o ator Grande Otelo, o ex-presidente Jânio Quadros, o músico Toquinho e o maestro Roberto Tibiriçá, entre outros. Seu projeto pedagógico tem ênfase no respeito a individualidade e no desenvolvimento intelectual, psicossocial, afetivo-emocional e físico-motor dos estudantes. Tombado pelo patrimônio histórico, o complexo arquitetônico do Liceu é inspirado na primeira casa salesiana de Turim (Itália). Para mais informações, acesse: www.liceucoracaodejesus.com.br

Fn | NB Press Com,.