PANOS PRA MANGA NO SHOPPING BOULEVARD

“Marchando com alegria” é o tema da brincadeira

Pensando no público de 0 a 4 anos, o Shopping Boulevard em parceria com o Panos Pra Manga, traz para este domingo 16/09, atrações diferenciadas e educativas para animar a tarde dos pequenos. A diversão começa às 16h na Praça de Alimentação. GRÁTIS

“O Panos pra Manga” apresenta uma recreação educativa que busca integrar de forma espontânea e criativa o desenvolvimento infantil e o interesse das crianças, com brincadeiras e explorações que afloram o imaginário e o mundo do faz de conta. O tema deste domingo é “MARCHANDO COM ALEGRIA”.

SERVIÇO:

PANOS PRA MANGA COM O TEMA “MARCHANDO COM ALEGRIA”

Dia: Domingo 16/09/2018

Horário: 16h

Local: Palco da Praça de Alimentação – Rua Barão de São Francisco, 236 – Grande Tijuca. Tel. 2577-8777

Classificação Indicativa: 0 a 4 anos

GRÁTIS.

Estacionamento no local.

FnSocial | Julia Bustamente