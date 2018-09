Nelsinho destaca importância dos apoiadores e das redes sociais nas eleições 2018

Durante reunião no comitê da campanha majoritária pela reeleição do governador Reinaldo Azambuja 45, realizada no domingo (9), no Jardim Lebron, na Capital, o candidato Nelsinho Trad lembrou a importância de que os eleitores saibam que nas eleições deste ano, Mato Grosso do Sul escolherá dois senadores. “Quase 90% do eleitorado não sabe que precisa escolher dois nomes para o Senado Federal. Não devemos esquecer que não podemos votar duas vezes no mesmo candidato. Isso anularia o voto!”, destacou Nelsinho.

O candidato defendeu os nomes da coligação “Avançar com Responsabilidade”, que apresenta para os eleitores, juntamente com o nome do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para a reeleição, as opções dos candidatos Marcelo Miglioli (PSDB) e Nelsinho Trad (PTB). “Vamos fazer o seguinte: façam como eu! O meu primeiro voto será para esse cara aqui, o ex-secretário de Infraestrutura do Reinaldo, o Marcelo Miglioli. E o segundo voto, eu peço que vocês me deem esse voto de confiança. Votem em mim!”, pediu o candidato, sem cerimônias.



Pesquisa que vale é a pesquisa das urnas

“Quero pedir para vocês ainda, muito empenho nestes próximos dias, porque a única pesquisa que realmente vale é aquela que será feita nas urnas, no dia 7 de outubro”, considerou. “Não é hora de considerarmos essa luta ganha! Peço a todos, que se dediquem a este projeto. Falta menos de 30 dias para as eleições. Usem muito as redes sociais”, pediu o candidato.

“A dedicação que vocês demonstrarem à eleição destes dois candidatos ao Senado aqui, será retribuída com muito trabalho do Miglioli e do Nelsinho, em prol dos municípios de Mato Grosso do Sul, em Brasília”. E acrescentou: “E todo o empenho que vocês dedicarem à reeleição do Reinaldo Azambuja, terá como resposta mais quatro anos de muito trabalho e obras em todas as 79 cidades do estado. Vamos juntos com esse time! O Reinaldo Azambuja precisa destes dois senadores para fortalecer ainda mais os municípios de Mato Grosso do Sul”.

O poder das redes sociais

Nelsinho concluiu o discurso destacando a importância da influência dos apoiadores da coligação: “Por mais gratificante que seja esse grande apoio recebido e o sucesso das reuniões da coligação, nada tem maior poder de convencimento do que o testemunho de vocês para amigos e familiares, sobre o que cada um de nós aqui já fez por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul. Por isso peço a todos que sigamos em frente! Vamos continuar avançando com responsabilidade!”, concluiu.

Sílvio Ferreira