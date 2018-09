Um site para cada estado! Conheça os candidatos e políticas públicas de cada unidade da federação

Um site para cada estado! Lula e Haddad pelo Brasil! Cada um dos 27 estados ganhou uma página especial dentro do site do Lula. Cada página traz uma imagem temática, desenvolvida a partir de aspectos culturais do estado, e reúne as últimas notícias, vídeos locais e conteúdo específico relacionado com as campanhas majoritárias estaduais.

O objetivo é regionalizar o conteúdo e permitir que as especificidades estaduais de um país tão diverso ganhem espaço na cobertura diária no período eleitoral. Nas páginas, é possível acessar os materiais específicos de campanha de cada um dos candidatos a governador e senador apoiados pela coligação “O Povo Feliz de Novo”, além de vídeos da militância regional, passagens de Lula e Haddad pelo estado e algumas das políticas públicas implementadas pelos governos de Lula e Dilma em cada uma das unidades da federação.

As páginas estaduais contam, por exemplo, com um mapa com o georreferenciamento de todas as universidades campi universitários federais e institutos federais inaugurados durante a gestão do PT, com endereço, telefone e imagem.

Acesse o site especial Lula e Haddad Pelo Brasil

