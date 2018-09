ASSAÍ COMEMORA 44 ANOS COM MAIS DE R$ 4 MILHÕES EM PRÊMIOS PARA OS CLIENTES

Campanha é a primeira que traz a atriz e apresentadora Ingrid Guimarães como embaixadora da marca para ações promocionais

O Assaí Atacadista adiantou as comemorações do seu aniversário de 44 anos e já está no clima de festa desde o dia 1º de setembro. Além da premiação recorde – serão mais de R$ 4 milhões em prêmios – este ano a rede de atacado de autosserviço preparou mais uma surpresa: a atriz e apresentadora Ingrid Guimarães como embaixadora da marca e garota-propaganda da campanha de aniversário. Para participar da campanha de aniversário, as compras podem ser feitas de 1 de setembro a 31 de outubro, totalizando aproximadamente 60 dias de ofertas e promoções imperdíveis em todas as categorias.

Com o mote “Você feliz da vida”, o aniversário do Assaí traz tudo aquilo que os clientes mais desejam. Para chegar aos melhores prêmios, a rede, em parceria com o Instituto Data Popular, criou grupos de discussão formados tantos por clientes pessoa jurídica, quanto consumidores finais. Para isso, foram definidos três pilares: premiação imediata, prêmios aspiracionais e um prêmio que representaria uma mudança de vida.

A partir dos comentários dos clientes, o Assaí definiu o conjunto de premiações para o aniversário deste ano. Ao todo serão mais de 16 mil vales-compras de R$ 100 para utilização diretamente nos caixas, um ano de salário (R$ 3 mil por mês) para 44 clientes e R$ 1 milhão livre de impostos para o grande ganhador da promoção. “A nossa campanha de aniversário é a ação promocional do Assaí que mais tem engajamento entre os clientes. A adesão chega a 29%, um número considerado alto para esse tipo de promoção. Com isso, quisemos entender o ponto de vista desses clientes, para que as premiações estivessem de acordo com as expectativas deles”, explica Marly Lopes, Diretora de Marketing do Assaí Atacadista. “Chegamos, então, às premiações imediatas, que representam, para os nossos clientes, uma chance maior de ser contemplado. Já os prêmios aspiracionais estimulam a participação na promoção e significam algo palpável. Quando perguntamos a eles ‘o que mudaria a sua vida’, o prêmio em dinheiro foi citado como o que mais representa essa mudança”, complementa Marly.

O aniversário marca, ainda, a primeira campanha da atriz e apresentadora Ingrid Guimarães como embaixadora da rede para ações promocionais. “Aproveitamos os grupos de trabalho com os clientes e perguntamos como o Assaí seria se fosse uma pessoa. As respostas foram que seria uma mulher, extrovertida, no auge dos 40 anos. Para eles, a garota-propaganda que mais se identificaria com o Assaí seria uma pessoa espontânea, que tem facilidade em se comunicar com vários públicos. Ingrid Guimarães contempla todas essas características e, por isso, foi escolhida para seguir esse caminho conosco. Acreditamos que será uma parceria de muito sucesso”, finaliza Marly.

Para participar, o cliente se cadastra antecipadamente no site www.aniversarioassai.com.br. Esse cadastro poderá ser realizado mediante qualquer valor de compra. Para a promoção, a cada R$ 100 em compras (esse valor é acumulativo), um número da sorte é gerado. Ao se identificar no caixa com o CPF ou CNPJ utilizado no cadastro, automaticamente ele está participando da promoção. Se a forma de pagamento escolhida for o Passaí, cartão de crédito próprio da rede, as chances de ganhar dobram. Além disso, a cada R$ 20 em compras dos produtos das marcas participantes, o cliente também dobra suas chances. As marcas participantes da campanha são: Apti, Aurora, Coca-Cola, Coqueiro, Eisenbahn, Friboi, Frimesa, Heinz, Quero, Itaipava, Italac, Johnson & Johnson, Lacta/Tang, M.Dias Branco, Melitta, Nestlé, Neve, Perdigão, Pomarola, Sadia, Seara, 3 Corações, Mãe Terra/Unilever, Veja/SBP e Yoki. Vale ressaltar que bebidas com teor alcoólico acima de 13º, cigarros, e produtos adquiridos nas cafeterias e postos de gasolina da rede não contabilizam para a geração dos números da sorte. Certificado Caixa: 04.000461/2018. O sorteio será no dia 17 de novembro, pela Loteria Federal.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 132 unidades em 18 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SE, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2017, a rede inaugurou 20 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 20,1 bilhões, expansão de 28% em relação ao ano anterior. Cleidi Hennes

