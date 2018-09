ACICG realiza palestra sobre a aplicação da Reforma Trabalhista com redator da Nova Lei, Marlos Melek

Discussão sobre engajamento de colaboradores é um dos pontos altos do evento; Os ingressos são limitados e devem ser trocados por 2kg de alimentos não perecíveis, na ACICG

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a Cooper Card, realiza no dia 20 de setembro, às 19h, no Grand Park Hotel, uma grande palestra sobre a aplicação da Reforma Trabalhista, ministrada pelo Juiz do Trabalho, Marlos Melek. Sob o tema Remuneração: Como aumentar a motivação e engajamento do colaborador no novo cenário da Lei 13.467/17, o evento pretende instruir empresários, gestores de Recursos Humanos e líderes de equipes a inspirar o público interno de suas organizações, além de melhorar o faturamento.

Redator da Nova Lei, Dr. Melek diz que ainda percebe muita desinformação sobre a Reforma Trabalhista, entre empresários e gestores. “Mais de 200 coisas mudaram com a Nova Lei, e isso representa um enorme diferencial competitivo para o pequeno, médio e grande empresário que conheça e saiba aplicá-la na prática, gerenciando riscos e aplicando novidades da Reforma, como por exemplo, a revolução da possibilidade de pagamento de bônus e prêmio mensalmente no contracheque, sem que isso seja base para encargos trabalhistas, e o mais importante, isso pode ser pago por um cartão de benefícios”, explica

O Juiz conta ainda que a aplicação correta da Nova Lei pode ajudar as empresas a melhorarem o faturamento. “A Reforma Trabalhista e sua correta aplicação valem dinheiro”. Então quem assiste à essa palestra consegue aplicar já no dia seguinte muitos dos pontos discutidos, podendo ajudar a melhorar o faturamento da empresa”, finaliza.

Sobre o palestrante: Dr. Marlos Melek é Juiz do Trabalho em Curitiba/ PR. Redator da Nova Lei Trabalhista, é autor dos livros “Trabalhista! E agora? Onde as empresas mais erram” e “Trabalhista: O que mudou? Reforma Trabalhista 2017”.

Os ingressos devem ser retirados na sede da ACICG, localizada na rua 15 de Novembro, 390, Centro, mediante a troca de 2kg de alimentos não perecíveis. As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-5058.

