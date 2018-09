Prática ortomolecular pode ajudar no tratamento da endometriose

Terapia alternativa tem ganhado cada vez mais adeptos

A endometriose é uma síndrome que pode acometer mulheres desde a primeira menstruação até os trinta e cinco anos de idade. Este distúrbio é caracterizado pelo crescimento de tecido endometrial fora do útero. Além disso, sinais como dor pélvica crônica, dor ao urinar, sangramento menstrual irregular e fadiga estão na lista dos sintomas mais frequentes. Para quem sofre deste problema, a boa notícia é que a prática ortomolecular pode ajudar no tratamento da doença.

Apesar das causas exatas da endometriose ainda não serem tão esclarecidas, existem diversos estudos que apontam os principais fatores de risco. Segundo o Dr J Bussade, nutrólogo e precursor da prática ortomolecular na América Latina, que também é mentor científico da Bothanica Mineral® , empresa pioneira no segmento da estética ortomolecular no Brasil, os principais fatores são: predisposição genética familiar, baixos níveis de progesterona, uso excessivo de anticoncepcionais e consumo de álcool e café.De acordo com o Dr J Bussade, existem diversos meios de diagnosticar a doença. “O exame clínico e físico são os mais importantes e fundamentais e, em seguida, o médico pode fazer o exame de toque vaginal. Após isso, podem ser feitos exames como vídeolaparoscopia, ultrassonografia e ressonância magnética” explica.

Prática ortomolecular

Diferente do tratamento convencional, a prática ortomolecular pode ser considerada efetiva e menos invasiva para a paciente. Utilizando suplementos nutricionais e alimentos saudáveis, a medicina ortomolecular tem alcançado bons resultados, eliminando o excesso de radicais livres do corpo. “Ultimamente, este tratamento tem resolvido muitos casos de endometriose, com resultados impressionantes e taxas de efeitos positivos extremamente benéficos” explica Dr J Bussade.

A prática ortomolecular propõe um modelo de saúde e bem-estar. Além disso, o tratamento é totalmente personalizado de acordo com cada paciente e feito sob medida.

Fonte: Dr J Bussade | Médico Uma Vida Dedicada a Pesquisa | CRM 14.558/SP Médico Clínico, Generalista, Cirurgião Geral, Gastroenterologista, Coloproctologista e Nutrólogo. Pioneiro Mundial da Prática Estética Ortomolecular; Introdutor da Medicina Estética no Brasil; Um dos Precursores da Prática Médica Ortomolecular na América Latina; Estudioso da Nutrição, Homeopatia e Fitoterapia. Participante ativo como palestrante Oficial dos primeiros Congressos Internacionais de Estética, Medicina Estética e Pratica Médica Ortomolecular no Brasil com mais de 47 anos de experiência profissional.



