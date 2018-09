Inscrições até hoje | Pesquisa iconográfica no mercado editorial

A qualidade das imagens e da composição gráfica de um livro influenciam muito no poder de venda de uma publicação. Para discutir esses temas, a Universidade do Livro, braço educacional da Fundação Editora da Unesp, oferece, de 11 a 14 de setembro, o curso presencial inédito Imagem: como a pesquisa iconográfica pode enriquecer a edição do livro, ministrado por Etoile Shaw e Odete Ernestina Pereira. Durante as aulas, as docentes mostram como a pesquisa iconográfica pode enriquecer a edição do livro, apontam os desafios de cada etapa de trabalho para garantir a qualidade final da iconografia a ser publicada em conformidade os direitos autorais e de imagem, além de compartilharem a experiência com fontes de pesquisa, edição de imagens e na apuração dos licenciamentos necessários.