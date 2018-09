Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) recebe nesta quinta General Mourão, vice da chapa de Bolsonaro

No próximo dia 13/09/2018 às 14h30,o Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, em parceria com o Movimento Pró-Paraná, recebe o evento “Momento atual do Brasil: Perspectivas e Soluções” com General Mourão, candidato à vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Antonio Hamilton Martins Mourão falará sobre como está o momento atual do Brasil e quais as perspectivas para o futuro.

O encontro dá continuidade ao projeto do IEP de ajudar seus associados na importante decisão que se aproxima das eleições 2018.



Serviço

Momento atual do Brasil: Perspectivas e Soluções

Quando: 13/09, a partir das 14h30

Local: Centro de Eventos do IEP (Rua Emiliano Perneta, 174 – Centro)

Para mais informações, acesse: https://kakoi.co/iep-eleicoes-2018-gen-mourao

Sobre o IEP

O Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) foi criado para promover, integrar, capacitar e valorizar os profissionais de engenharia. Suas ações são baseadas na ética, independência, inovação, profissionalismo e sustentabilidade visando ser referência em estudos. A missão do IEP é fomentar o desenvolvimento da profissão através de integração e valorização de engenheiros, oportunizando capacitação e agindo como fórum de discussão da sociedade. O IEP também promove ações educacionais e proposições de interesse público.



O Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) está localizado na Rua Emiliano Perneta, 174, bem no centro de Curitiba. Para saber mais sobre o IEP acesse: http://iep.org.br/iep/



