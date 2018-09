GRENDHA LANÇA CAMPANHA COM IVETE SANGALO

Marca vai para o digital e redes sociais comunicar a nova coleção verão assinada pela cantora, com quem já tem parceria há mais de 16 anos

São Paulo, agosto de 2018 – Na primeira quinzena de setembro, a marca de calçados Grendha, junto com a Ivete Sangalo, lança a campanha “Grendha por Ivete Sangalo – Descubra a força da sua beleza” que tem como objetivo mostrar que toda mulher, no seu dia a dia, tem vários momentos de descobertas e chegou a hora de elas descobrirem a força da sua própria beleza! O filme de 45 segundos será exposto nas mídias sociais digitais da marca e da cantora.

Produzido pela Paim, o filme traz as consumidoras da marca como protagonistas. Grendha convidou um grupo de mulheres para conhecer sua nova coleção em primeira mão, mas o que elas não esperavam é que os produtos seriam apresentados pela própria Ivete Sangalo. A campanha foi desenvolvida para lançar a linha de verão criada em parceria com a cantora, que traz sandálias flat inspiradas no brilho da musa da música brasileira que move multidões pelo país.

“Acreditamos na força e na beleza de todas as mulheres e foram elas que nos inspiraram para criar a coleção deste ano. Ivete Sangalo é a representação da mulher brasileira e há 16 anos estamos juntos, unindo nossas forças para construir esta história. Somos uma marca empenhada em fazer nossas consumidoras se sentirem cada vez mais próximas e valorizadas” afirma Marcius Dal Bó, diretor de marca e comunicação. Confortáveis e cheios de estilo, os modelos contam com cores e texturas que garantem elegância e feminilidade a qualquer look.