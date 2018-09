Três Lagoas-MS: Ordem de serviço para ampliação do CEI Prof. Neife de Souza Lima é assinada

Ampliação irá gerar 130 novas vagas para alunos de 0 a 3 anos

Foi assinada hoje, quarta-feira (12), pela manhã, a ordem de serviço que dá início à construção de salas de aula e banheiros no Centro de Educação Infantil (CEI) Professor “Neife de Souza Lima”, no bairro JK. A obra será realizada, por meio do Programa de Reestruturação e Ampliação das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (PROREME), pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

A obra, avaliada em mais de R$ 300 mil, já teve início e tem a previsão de término de nove meses. A ampliação contará com quatro novas salas de aula e um complexo de sanitários infantis. Com a finalização da obra, mais 130 crianças terão acesso à CEI, que é muito procurada pelos pais, moradores do bairro JK e região.

Hoje o CEI atende 220 crianças e terá a capacidade de atender a um total de 350, divididos entre o período matutino, vespertino e integral. “Nós somos procurados por muitos pais que reconhecem o nosso esforço e nosso trabalho e desejam que os filhos estudem no nosso CEI. Com a ampliação poderemos atender a boa parte da demanda”, comentou a diretora Fabrícia Soares de Araújo.

O prefeito Angelo Guerreiro reforçou o compromisso com a Educação de Três Lagoas. “Tivemos um avanço muito grande nesse tempo de gestão, com ampliações e reformas de escolas e CEI’s de Três Lagoas, e ainda teremos muito que fazer e faremos porque assim mudaremos o futuro das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

A secretária da SEMEC, Maria Célia Medeiros, comemorou a ampliação da CEI e as outras obras que envolvem a Educação. “As nossas crianças estão recebendo tudo aquilo que eu sentia falta enquanto era diretora de escola. Estamos trabalhando com garra e, graças ao nosso prefeito, que tem esse olhar carinhoso com a Educação, nós conseguimos realizar sonhos e trazer uma estrutura melhor para a educação dos nossos pequenos”.

Também estiveram presentes os vereadores Realino e a vereadora Sirlene, que parabenizaram a administração municipal por todas as obras realizadas pelo PROREME, trazendo mais qualidade de vida para as crianças de Três Lagoas.

Galeria de Imagens: Divulgação