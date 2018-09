Vinny Nogueira no Domingo do Anjo

Cantor faz show no Amarelinho Privilege, Boa Viagem, com repertório composto de vários sucessos

Quem quiser assistir um show diferenciado que passeia por sucessos do pagode, sertanejo, rap, funk, salsa e pop rock tem destino certo neste domingo (30/09). Vinny Nogueira se apresenta a partir das 17 horas no Amarelinho Privilege. O cantor apresenta a mais nova canção 100 Ta e Só Love sua aposta do verão de 2019. Sua carreira é composta por músicas autorais. Logo no início, lançou a Sarrada no Ar que esteve no repertório de muitas bandas, com clipe gravado pela FitDance.

Com a experiência de quem começou na música com apenas 12 anos, o artista nascido no interior baiano vem conquistando fãs por todo Brasil. Não é para menos. O jeito descolado e carismático apresenta influências de vários gêneros da música popular brasileira. Vinny Nogueira é um produto da Nova Direção que tem Gilson Freitas como empresário.

Serviço

Domingo do Anjo

Atração: Vinny Nogueira

Dia: 30/09

Quando: Domingo

Horário: a partir das 17 horas

Onde: Amarelinho Privilege

Endereço: Av. Luiz Tarquínio, 34 – Boa Viagem, Salvador – BA, 40414-120

Valor: R$20,00 (preço único)

Vendas no Local

