Assistência Social de Três Lagoas comemora 20 anos do Pelotão Mirim

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi criado em 1998, em parceria com o Exército Brasileiro

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio do Departamento de Proteção Social Básica e em parceria com o comando da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ªBiaAAAe) do Exército Brasileiro, comemorou os 20 anos de criação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Pelotão Mirim”.

O evento alusivo às comemorações do 20º aniversário foi no SCFV do Centro de Referência Assistencial e Educacional – CRASE “Coração de Mãe”, na noite desta terça-feira (11), com a presença do comandante da 3ª BiaAAAe, major Nelho da Mata; secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho; coordenadora do SCFV “Pelotão Mirim”, Vera Lúcia Batista de Souza; e representantes do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Interlagos, unidade de referência desse serviço, e representantes das demais unidades.

As comemorações contaram com a apresentação e formatura das 60 crianças e adolescentes, de 10 a 15 anos, alunos do SCFV “Pelotão Mirim” perfilados e uniformizados a rigor para os pais e educadores ali presentes.

O evento também foi abrilhantado com apresentações da Banda Musical “Cristo Redentor”, regida pelo maestro substituto e professor de Música, Robson Luiz Honda.

O programa do SCFV “Pelotão Mirim”, de caráter e finalidades socioeducativas, foi criado em 26 de agosto de 1998, na gestão do saudoso prefeito de Três Lagoas, Issam Fares, em parceria com o Exército Brasileiro e suas atividades são desenvolvidas nas dependências do Quartel.

Inicialmente, eram apenas 30 crianças e adolescentes. Posteriormente foi ampliado para 60, divididos em duas turmas e em períodos contrários ao horário escolar.

IMPORTÂNCIA DA PARCERIA

Na oportunidade, a secretária Vera Helena agradeceu e destacou a importância da parceria da Prefeitura de Três Lagoas com o Exército Brasileiro, “instituição nacional que possui credibilidade, disciplina história e sensibilidade para fortalecer vínculos sociais, institucionais e familiares, preservando e educando princípios e valores que merecem ser sempre mantidos e fortalecidos entre as nossas crianças e adolescentes”, disse.

“O Pelotão Mirim, assim como os demais Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mantidos pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social, demonstram o compromisso e seriedade da gestão do prefeito Angelo Guerreiro com a valorização e a dignidade da pessoa humana”, ressaltou Vera Helena.

“São 20 anos de um projeto de sucesso, que muito orgulha o nosso Exército Brasileiro, pela parceria que firmamos com a Prefeitura de Três Lagoas”, comentou o comandante local do Exército.

“Podem ter certeza que a hierarquia, a disciplina, a ordem unida, postura, respeito e valorização dos símbolos nacionais e instituições, como Família, Pátria, Religião e outros princípios fundamentais de vida fazem parte da nossa educação”, disse o major Nelho da Mata.

Galeria de Imagens: Divulgação