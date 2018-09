CEI “Professora Andréa Martinez Tabanez” realizará sua primeira Festa da Primavera

Evento será na próxima sexta-feira (14), a partir das 18h

O Centro de Educação Infantil (CEI) “Professora Andréa Martinez Tabanez” de Três Lagoas realizará na próxima sexta-feira (14), a primeira Festa da Primavera. O evento será na rua lateral do CEI (Rua Sibipiruna, Jardim Carandá), a partir das 18h.

Segundo a diretora, Rosita Alvez Rodrigues, “a festa tem como objetivo angariar fundos para a realização da Festa do Dia das Crianças. Além da parceria que faremos com os feirantes que montarão suas barracas no dia, as vendas de cachorro quente, das bebidas e da barraca de pescaria será toda revertida para a escola”, explicou.

Além das apresentações das 352 crianças de 6 meses a 4 anos do CEI, todos os presentes poderão conferir ainda o repertório da Orquestra de Violeiros da Diretoria de Cultura da Cidade, além da coroação do rei e rainha da Festa.