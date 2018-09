Três Lagoas-MS: INSCRIÇÕES PARA A CORRIDA PELO VERDE VÃO ATÉ DIA 29

Com modalidades de corrida e caminhada, evento acontece em Três Lagoas no dia 30 de setembro com patrocínio da CTG Brasil

A 6ª etapa da Corrida Pelo Verde, que acontece em Três Lagoas (MS), segue com inscrições abertas até o dia 29. O evento de corrida e caminhada será realizado no dia 30, com saída da Lagoa Maior, perto do Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez.

São 3 mil vagas disponíveis: 2 mil para a corrida (5 km e 10 km), e mil para a caminhada (5 km). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.corridapeloverde.com.br/etapa06. A participação está aberta a crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, o evento é realizado pela Associação Paraolímpica de Campinas (APC), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com o patrocínio da CTG Brasil – empresa que administra e opera as hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, no Rio Paraná.

De acordo com Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil, a expectativa é promover em Três Lagoas mais um grande evento de incentivo ao esporte e à integração comunitária. “Em todas as etapas da Corrida pelo Verde, tivemos ótima adesão da comunidade. Os domingos de realização do evento foram festivos nas cidades, com as pessoas se reunindo no local de largada e indo às ruas para assistir. Esperamos também essa grande participação em Três Lagoas”, convida.

ENTREGA DOS KITS

Cada inscrito receberá um kit contendo gymbag, número de peito, camisa do evento e medalha. No caso da corrida, os atletas recebem também o chip eletrônico que cronometra automaticamente o tempo individual. Os kits são exclusivos para os participantes inscritos. A distribuição será na véspera do evento (sábado, dia 29), das 10h às 16h, na Lagoa Maior, próximo ao Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez.

O local, onde também será dada a largada, no domingo, funcionará como um posto de arrecadação de alimentos, que serão doados para instituições de Três Lagoas. Para colaborar com a ação solidária, basta levar 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

6ª etapa da Corrida Pelo Verde – Três Lagoas

Inscrições: Gratuitas, até 29 de setembro, pela internet

Site: www.corridapeloverde.com.br/etapa 06

Data da prova: 30 de setembro (domingo)

Largada: Lagoa Maior, próximo ao Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez

Horário: 8h (9h, pelo horário de Brasília)

CTG Brasil

Criada em 2013, a CTG Brasil é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,28 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.