MEGA-SENA PODE PAGAR A R$ 28 MILHÕES NESTA QUARTA

Concurso de número 2.077 será realizado às 20h em Serra Negra (SP)

Nesta quarta (12), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 28 milhões do concurso 2.077, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, estacionado em Serra Negra (SP).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 104 mil em rendimentos mensais. O valor também seria suficiente para adquirir 70 apartamentos no valor de R$ 400 mil cada.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

11/09/2018

