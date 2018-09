PMA de Naviraí e PM de Novo Horizonte do Sul autuam traficante de papagaios em R$ 47 mil e apreendem 47 filhotes

Campo Grande (MS) – O período de agosto a dezembro é preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres, pois é o período reprodutivo dos papagaios que é o animal mais traficado no Estado. A PMA mantém trabalhos preventivos nas propriedades rurais para prevenir a retirada dos animais e aliciamentos de funcionários de fazendas e assentados pelos traficantes, para a retirada dos filhotes.

Ontem (11) no final da tarde, Policiais Militares Ambientais de Naviraí receberam informações do Grupamento da Polícia Militar da cidade de Novo Horizonte do Sul, de que havia filhotes de papagaios retirados ilegalmente da natureza por um morador da cidade, em sua residência.

Os Policiais foram juntos ao local e o filho do traficante que estava na casa confessou que havia animais na residência e entregou três caixas de papelão e um balde, onde estavam 47 filhotes de papagaio-verdadeiro. As caixas e o balde com as aves estavam dentro de um guarda-roupa em um quarto da residência.

O filho do infrator informou que seu pai, conhecido como Lebrão, havia retirado os papagaios em propriedades rurais da região para o comércio. Enquanto a PMA levou os animais para cuidados, em razão da fragilidade dos filhotes, os Policiais Militares de Novo Horizonte do Sul realizaram diligências, para localizar o traficante, porém, ele não foi localizado.

O traficante (36) já fora pego com 38 filhotes de papagaios no ano de 2012 e também tem várias passagens policiais por lesão corporal e furto.

Com os dados do infrator, os Policiais Militares Ambientais efetuaram um auto de infração administrativo e aplicaram multa de R$ 47.000,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves estão sendo encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital.

