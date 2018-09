IZ realizará leilão de reprodutores, matrizes e embriões bovinos

Venda será presencial e via transmissão ao vivo pelo Agrocanal, em parceria com a Central Leilões

A genética dos bovinos do Instituto de Zootecnia (IZ), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estará disponível no leilão do dia 13 de setembro de 2018. O tradicional leilão do IZ comercializará 200 embriões de livre acasalamento, 63 reprodutores, sendo: 37 Nelore, 6 Guzerá e 20 Caracu e 35 Matrizes Nelore. Os animais são do Programa de Melhoramento Genético do Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte do IZ. O leilão iniciará às 13 horas, com vistoria dos animais a partir das 11 horas.

FnSocial | Lisley Silvério