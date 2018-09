Encontro discute educação política no Brasil

Diversas organizações se reúnem em 12 de setembro para discutir caminhos possíveis para efetivação cidadã no Brasil dentro do Red Bull Station

São Paulo, setembro de 2018 – Qual o papel da educação política, sobretudo em época de eleição? O Politize!, uma das maiores organizações de educação política do Brasil, acredita na reunião de atores importantes neste contexto para debater e traçar ações compartilhadas. Por isso, realiza o Educação Política em Rede no Red Bull Station (Praça da Bandeira, 137 – São Paulo) na quarta-feira, dia 12 de setembro. O encontro tem apoio da Red Bull Amaphiko, rede de empreendedores sociais que dá asas a ideias e pessoas, da qual o fundador do Politize!, Gabriel Marmentini (foto), faz parte.

O encontro fechado será destinado a quem atua em empresas, governo, mídia e demais convidados para conhecerem os atores e participarem da programação proposta. A intenção é que o encontro sirva como início de um manifesto e formação de governança coletiva com o objetivo de fortalecimento da democracia brasileira.

Além do Politize, participam do festival: Instituto Atuação (Curitiba), Bê-a-Bá (SP), Fundação Brava (SP), Cidade Democrática (Jundiaí), Jogo da Política (SP), Pacto pela Democracia (SP), #NãoValeTudo (SP), Update (SP), Politiquê (Recife), O vazio no poder/Fórum do Amanhã (SP), Virada/Bússola (SP), Fundação Cidadania Inteligente (Rio), Escola do Legislativo SC (Florianópolis), Projeto do Sol (Santarém)

RenovaBR (SP). Mobis (Porto Alegre), e 3Palitos (SP).

Educação Política em Rede

12 de setembro, das 9h às 16h

Red Bull Station – Praça da Bandeira, 137, São Paulo

Sobre Gabriel Marmentini

Mestre em administração com foco na área pública, Gabriel é gestor do Politize!, associação civil sem fins lucrativos que, desde 2015, busca fortalecer a cultura democrática no Brasil, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com o Politize!, Gabriel foi um dos 15 escolhidos para integrar o time de participantes da Red Bull Amaphiko, em 2017.

Hoje, o Politize! é a maior plataforma de educação política do país, com uma média de de 1 milhão e meio de visualizações por mês. Natural de Florianópolis (SC), onde está a sede do Politize, foi “professor ensina tudo” de crianças em um summer camp na região do Mar Negro, litoral russo e fez intercâmbio acadêmico na HTW Berlin, na Alemanha, em 2014.

Sua área de pesquisa do mestrado, defendido esse ano, pesquisa a gestão do conhecimento no terceiro setor. Gabriel está à frente também da Associação de Câncer de Boca e Garganta – ACBG Brasil, entidade em prol dos portadores de câncer de cabeça e pescoço e seus familiares, tema pessoal para ele, já que sua mãe teve câncer de laringe em 2011. “E tudo foi muito difícil para nós que temos acesso à informação imagina para os milhares de pacientes que não têm? Foi desta reflexão que a ACBG começou a tomar forma e foi oficialmente fundada em 2015”, conta.

Sobre a Red Bull Amaphiko

Red Bull Amaphiko é um programa que, desde 2014, dá asas a pessoas e ideias transformadoras. Presente no Brasil, na África do Sul e nos Estados Unidos, o programa apoia e oferece mentoria, formações e conexões a projetos de empreendedores sociais que estão mudando a realidade de suas cidades e comunidades. Saiba mais em https://amaphiko.redbull.com.

