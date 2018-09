Exposições de arte refletem o atual momento político do Brasil.

Essa tragédia se torna símbolo de um país que não se importa com seu patrimônio cultural, em outras ocasiões o MAM do RJ e mais recentemente o Museu da Língua Portuguesa também padeceram com tragédias semelhantes. Dessa vez, curiosamente o incidente dessa vez ocorreu poucos dias antes do aniversário de 70 anos do MAM-SP e da abertura de um dos principais eventos de arte contemporânea do país, a 33ª Bienal de São Paulo. Outro fator curioso é ter ocorrido justamente durante as campanhas eleitorais, onde grande parte dos presidenciáveis ignoram o fato de que educação e cultura exercem um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade.

Em meio a tais problemas, instituições e galerias resistem como espaços de discussões e práticas artísticas. No Instituto Tomie Ohtake a exposição “AI-5 50 ANOS – Ainda não terminou de acabar”, traz obras de grandes expoentes da arte contemporânea que exerceram um papel fundamental durante o regime militar, dentre alguns artistas estão; Antonio Manuel, Artur Barrio, Cildo Meireles, e Nelson Leirner, sob curadoria de Paulo Miyada, essa grande mostra apresenta obras com discurso politico de diferentes gerações.

Em quanto na Galeria Vermelho a artista Clara Ianni apresenta seu vídeo “Repetições” cuja a proposta é o resgate de um trauma do “regime militar”, ao qual a artista busca fazer relações com o impeachment ocorrido em 2016, onde a performance mostra a tenção do corpo, unida a memória e ao tempo.

Outra mostra polêmica é a do artista pernambucano Lourival Cuquinha que abre no dia 14 de setembro na OMA Galeria intitulada “-Dos meus comunistas, cuido eu.” (Roberto Marinho)”, trabalho de forte crítica política e social, Cuquinha discute em sua poética a liberdade do individuo frente ao meio social e capital, questionando assim até mesmo a prática do mercado de arte, tendo um trabalho transgressor o artista se posiciona de forma provocativa diante de um sistema movido pelo poder econômico.

Em um de seus trabalhos que compõe a mostra, Cuquinha transcreve a carta de Pero Vaz de Caminha sobre papel moeda e a submete ao processo de grilagem, prática comum realizada por latifundiário, a obra que recebe o título de “Apólice do apocalipse”, consiste das várias páginas redigitas que são locadas dentro de um móvel barroco, onde grilos vivos provocam o processo de envelhecimento do papel. Segundo o galerista Thomaz Pacheco “A exposição já estava planejada há bastante tempo e por uma triste coincidência, chegou em boa hora, pois o trabalho do Cuquinha é crítico, provocativo e incisivo, por assim dizer, ele revela um nervo exposto e inflamado frente a sociedade”.

Ambas exposições demonstram o quanto é pertinente pensar e discutir a política pelo viés das artes visuais, pois assim o observador engendra seu senso crítico junto a tais situações, principalmente quando estamos prestes a eleger novos governantes.

Disponíveis para entrevista:

Lourival Cuquinha, Thomaz Pacheco.

Serviço:

Exposição Individual: “-Dos meus comunistas, cuido eu.” (Roberto Marinho)

Local: OMA Galeria

Abertura: 14/09/2018 – 19h as 23h

Visitação: 15/09 a 28/10/2018.

Horário de Funcionamento: Ter. á Sex. 12h ás 19h / Sáb. 10h ás 15h.

Endereço: Rua Carlos Gomes, 69. Centro. SBC. SP. CEP 09715-130

Telefone: +55 (11) 971 533 107 / +55 (11) 981 790 588

E-mail: comunicacao@omagaleria.com / contato@omagaleria.com

Valor: gratuito

