Prime BBQ Deville traz churrasco gourmet ao hotel da rede em Campo Grande

A partir do dia 15 de setembro, o Restaurante Ventanas do Hotel Deville Prime Campo Grande passa a oferecer todos os sábados, das 12h às 15h, o Prime BBQ Deville. Uma nova experiência gastronômica aos hóspedes e também campo-grandenses, com cortes e carnes selecionadas, apresentação dos pratos diferenciada, ponto ideal e até o nome personalizado do cliente.

Segundo o gerente geral da unidade, Marcelo Mesquita, a proposta começou para atender aos eventos corporativos realizados no hotel e percebeu-se a demanda de ampliar essa experiência ao público em geral: “Somos uma região conhecida pela pecuária, por isso a escolha do prato como carro-chefe dos sábados. Uma forma de aliar a carne gourmet com o serviço de alta qualidade do hotel.”

A Deville buscou o que há de melhor em carnes no Estado, devido a isso, a parceria com a Boi de Capim que tem um cuidado todo especial para que a carne seja a grande estrela do momento. “Oferecemos a alta gastronomia que o produto necessita, com um conceito diferenciado, cruzamento com raça europeia e animais abatidos com 14 meses, além de um nível de qualidade que evita gostos indesejados na carne”, explica Kálbio dos Santos, da Boi de Capim, associada à Agropecuária Cedron.

O chef do Deville Prime Campo Grande, Alex Fiuza, destaca o total conforto e comodidade dos clientes, que inicialmente têm as entradas e acompanhamentos servidos à mesa, à vontade, enquanto a carne é preparada no ponto escolhido. “Como entradas, escolhemos Salada de rúcula com bacon, Linguiça pantaneira, Mandioca cozida, Farofa com ovos, Queijo coalho à milanesa e Mini batatas com bacon. Já os acompanhamentos são Arroz campeiro, Aipim frito, Farofa com ovos, Vinagrete, Feijão mexido e Couve refogada.

Os cortes selecionados são: Picanha (R$ 136,00), Prime Rib (R$ 98,00), T-Bone (R$ 98,00), Picanha Baby (R$ 93,00), Ancho/Entrecôte (R$ 92,00), Assado de Tiras (R$ 88,00), Master Beef (R$ 81,00), Maminha (R$ 81,00), Festival (R$ 79,00), Bife do Vazio (R$ 78,00), Shoulder (R$ 71,00), Maminha Baby (R$ 62,00) e Assado de Tiras Baby (R$ 62,00).

Para completar, entre as sobremesas: Cartola de banana com sorvete frito (R$ 25,00), Cheesecake com frutas do bosque (R$ 20,00), Sorvete (R$ 20,00), Pudim de leite artesanal (R$ 19,00) e Assiete de frutas frescas (R$ 19,00). Os valores são acrescidos de taxa de serviço.

Sobre a Rede de Hotéis Deville:

A Rede de Hotéis Deville começou suas atividades com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba. Desde então, vem crescendo e se consolidando como um dos principais grupos hoteleiros do país. Atualmente, atua como operador e investidor nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com nove hotéis, aproximadamente 1.500 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).

FnSocial | Rafaela Salomon