Promoção “Coqueiro Paga suas Compras” sorteará prêmios de até R$ 300

Promoção assinada pela Integer\OutPromo sorteará prêmios de até R$ 300 com o objetivo de alavancar a participação da Coqueiro nos canais de médio e pequeno porte

São Paulo, 12 de setembro do ano 2018 – Até 30 de novembro, os consumidores que adquirirem dois produtos Coqueiro poderão ser premiados com vale-compras de R$ 150, R$ 200 e R$ 300. A ação acontece em todo o território nacional.

Segundo a gerente de trade marketing da Camil Alimentos, Flavianna Rocha, a promoção foi pensada para alavancar a participação da Coqueiro nos canais de médio e pequeno porte. “Selecionamos distribuidores estratégicos em todo o território nacional para essa campanha e com isso, esperamos ampliar nossa presença nesses canais e continuar nos destacando no segmento”, explica.

Cada um dos pontos de venda cadastrados na promoção participará de dois sorteios. “O diferencial dessa ação é que sortearemos dois consumidores em cada loja participante. Assim, todas as lojas terão consumidores premiados. Além disso, estamos investindo em materiais de pdv para estimular a participação dos consumidores”, destaca a gerente de trade marketing.

“Todas as estratégias da agência para o trade são pautadas no 3 Lens Model®, ferramenta proprietária da Integer que cruza o posicionamento da marca, do varejista e o perfil do shopper em questão. Isso nos fez optar por materiais POP pertinentes ao pequeno varejo, além disso, olhar para o perfil do shopper nos fez escolher a premiação que vai de encontro com sua maior necessidade no momento, ficar com suas contas em dia.”, completa Ana Luísa Périssé, diretora de atendimento da agência Integer\OutPromo.

O primeiro sorteio acontece no dia 20/10 e o segundo em 5/12. A mecânica para participar é simples. Os consumidores que comprarem dois produtos da Coqueiro, cadastram rapidamente o cupom fiscal no site www.coqueiropagasuascompras.com.br e já estão concorrendo. No site também é possível conferir a lista de lojas cadastradas. Todos os produtos do mix da marca entram nessa ação e quanto maior o número de cadastros, maior a chance de ganhar.

Acompanhe as novidades Coqueiro

www.coqueiro.com.br

www.facebook.com/coqueirooficial

Ficha Técnica

Agência: Integer\OutPromo

Cliente: Camil

Marca: Coqueiro

Título: Coqueiro paga suas compras

MD: Ricardo Franken

CCO: Antônio Neto

Direção de criação: Marco Centenaro

Direção de arte: Diogo Batista, Rebeca Campagnoli, Victor Rosário e Gabriela Mesquita

Redação: Henrique Lee

Direção de planejamento: Janaina Reimberg

Planejamento: Carlos Renato Ferreira Alves

UX/UI: Guilherme Xavier

Head de operações: Claudio Olimpio

Produção: Ana Carolina Pereira e Nina D’antoni

Data & Analysis: Rodrigo Sacramento

Atendimento: Ana Luisa Perisse, Dianna Fogazza e Delyan Campo

Aprovado por: Flavianna Rocha, Thaís Orlandi Nóbile e Tiago Andrade

Sobre a Camil Alimentos

Uma das maiores empresas de alimentos da América Latina, a Camil iniciou sua trajetória no mercado nacional em 1963. Atualmente, conta com portfólio de marcas top of mind em seus segmentos no Brasil e em outros quatro países da América do Sul. São elas: Camil, Coqueiro, União (Brasil), Saman (Uruguai), Tucapel (Chile), Costeño (Peru) e La Loma (Argentina). Com uma equipe de aproximadamente 6.500 colaboradores nos países em que atua, o grupo conta com 34 unidades e exporta para mais de 50 países.