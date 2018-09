iFood faz promoção de pratos com 50% de desconto

Até o dia 30 de setembro, o iFood – líder em delivery on-line de comida no Brasil – está com uma promoção especial. Uma lista disponibilizada na plataforma mostra opções de pedidos com até 50% de desconto Para aproveitar a promoção, basta o usuário acessar a lista “Quer um desconto?” e conferir as opções, que incluem os pratos mais vendidos dos restaurantes participantes por até metade de preço. São cerca de 8,5 mil restaurantes participantes na promoção, em todo o Brasil, que conta com grandes nomes como McDonald’s, China In Box, Bob’s, Coco Bambu, Vivenda do Camarão, Applebee’s, Spoleto, Koni e Habib’s. A lista com as promoções está disponível na página inicial do aplicativo. A disponibilidade dos descontos está sujeita ao local em que for feito o pedido.