PROTAGONISMO E ATITUDE NO SÉCULO XXI SERÁ TEMA DO EVENTO SODEXO VIDA PROFISSIONAL EM FORTALEZA

Evento voltado aos clientes e parceiros da Sodexo conta com palestra da consultora Vania Ferrari

No próximo dia 14, a partir das 8h, a Sodexo Benefícios e Incentivos realizará em Fortaleza (CE), a oitava edição do evento Sodexo Vida Profissional 2018. Com o tema “Protagonismo & Atitude no Século 21 – Quem são as pessoas que estão transformando o jeito de fazer negócios no Brasil e no Mundo”, o evento contará com a palestra de Vania Ferrari, autora dos livros “Crônicas do bizarro mundinho corporativo” e “Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos”, e que há dez anos realiza conferências e consultorias sobre gestão, liderança, automotivação, administração do tempo, melhoria contínua, inovação, neuromarketing e outros.

Com 96 mil clientes, 6,4 milhões de usuários e 460 mil estabelecimentos credenciados no Brasil, a Sodexo Benefícios e Incentivos é referência em serviços inovadores de qualidade de vida. Baseada em seus valores, como espírito de progresso, de serviço e de equipe, a multinacional francesa compartilha com seus clientes e parceiros conteúdo relevantes sobre qualidade de vida, melhores práticas e tendências em gestão de pessoas.

O evento Sodexo Vida Profissional é fechado para convidados e acontecerá no Luzeiros Hotel, em Fortaleza (CE).

–

Sobre a Sodexo Benefícios e Incentivos

É a empresa do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida. Tem em sua missão desenhar, gerenciar e entregar serviços para empresas de todos os portes, segmentos e regiões do Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade de vida diária das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades, regiões e dos países em que atua.

Atende aproximadamente 96 mil clientes, que representam 6,4 milhões de usuários, com uma rede de 460 mil estabelecimentos credenciados em todo o País com serviços únicos no mercado de benefícios, gestão de despesas, incentivos e reconhecimento: Refeição Pass, Alimentação Pass, Cultura Pass, VT Pass, Combustível Pass, Gift Pass, Alimentação Pass Natal, Brinquedo Pass, Premium Pass, Frota Pass, GymPass e Apoio Pass.

Fn | TAMER Com,.