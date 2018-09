Acibalc apresenta pleitos de empresários a candidatos a Deputado Estadual e Federal nesta terça-feira

Na próxima terça-feira, 18, a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc) realiza evento do Projeto Voz Única com o objetivo de apresentar aos candidatos a deputados estaduais e federais de ambas as cidades, bandeiras em prol do desenvolvimento econômico e social. O evento acontece às 8h, no Hotel Sibara e é aberto ao público.

A pauta principal do evento será a Recondução da Ética e da Moral na Política, tendo em vista os altos custos da Câmara dos Deputados para custeio da máquina pública. Dentro dessa proposta será entregue pelos empresários um documento com alguns pleitos de suma importância para Balneário Camboriú e região. Entre eles está a ampliação da Bacia de Evolução do Porto de Itajaí; a duplicação da BR 470; o assuntos relacionados ao Centreventos de Balneário Camboriú; e a modernização do Aeroporto de Navegantes. “É algo muito importante para a nossa revitalização turística. Quanto maior o Aeroporto, maior a infraestrutura turística que teremos na nossa região”, explica o Presidente da Acibalc, Augusto Munchen. Além das pautas regionais, também serão apresentadas demandas locais, como a necessidade de fomentos à matriz econômica do turismo rural e de aventura em Camboriú.

A região do Vale do Itajaí tem a maior concentração do PIB do estado de Santa Catarina, por isso, a repactuação do Pacto Federativo também será uma das demandas a serem apresentadas. “A gente transfere uma quantidade de dinheiro muito grande ao governo federal e, em contrapartida, tem um retorno muito pequeno e abaixo do esperado. Isso é urgente e a nossa bancada estadual e federal precisa lutar muito por isso”, destaca Munchen.

Depois da eleição, a Acibalc realizará reuniões periódicas para cobrar ações dos deputados eleitos.

FnSocial | Roberta Watzo