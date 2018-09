Encontre Sua Viagem aposta em modelo de lojas físicas para expansão da marca

Com mais de 500 unidades em operação pelo Brasil, e com segmento em alta, rede de franquias com foco em turismo almeja crescer 15% com modelo de Loja Física ainda em 2018

Empreender não é tarefa fácil. Requer disciplina e planejamento. Após se identificar com o segmento que busca para ter o negócio próprio, surge a maior dúvida para os investidores: Devo investir em uma franquia home office, loja ou quiosque? Qual delas é mais vantajoso para ter o meu negócio?

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), no primeiro trimestre deste ano, as Lojas tradicionais lideraram com 88% em número de unidades ativas como a modalidade mais popular, seguida pelo Quiosque com 7%, e Home Office que representa 5% das operações.

“O investidor interessado em abrir uma franquia deve analisar sempre os pontos fortes e fracos de cada modelo de negócio, para assim verificar o que aproxima mais daquilo que busca e atenda suas expectativas de retorno no faturamento”, avalia Henrique Mol, diretor executivo da rede Encontre Sua Viagem.

Queridinha dos investidores

As lojas físicas despertam a atenção de investidores por poderem instalar uma franquia em diversos locais, como lojas de rua, aeroportos, supermercados, shoppings centers e galerias utilizando de layouts diferenciados que acabam atraindo mais clientes para consumirem o produto/serviço. Além disso, esse modelo pode ser aplicado em todos os segmentos no mercado de franchising.

Somente este ano, a Encontre Sua Viagem projeta abertura de 50 unidades, sendo destas 15% em lojas físicas.

“Trata-se de um modelo que necessita de uma estrutura maior, com investimento também maior, porém que apresenta mais segurança, já que o cliente pode conhecer de perto as instalações da empresa. Além de oferecer melhor conforto, com atendimento olho no olho. É um modelo de negócio realmente rentável e que oferece um bom faturamento por mês“, explica Mol.

Modelo de negócio

A Encontre Sua Viagem é uma rede de franquias com mais de 500 unidades que promove a venda de serviços com foco em turismo, desde pacotes de viagens à locação de veículos e reservas em hotéis. Devido ao grande leque de parceiros – mais de mil – a marca possui preços altamente competitivos no mercado.

Somente no primeiro semestre deste ano a empresa cresceu 20% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A marca oferece modelo de negócio Loja Física com investimento de R$40 mil (incluso taxa de franquia + taxa de instalação + capital de giro), com faturamento bruto (médio) mensal de R$200 mil. O franqueado consegue ter o retorno do investimento entre 12 a 24 meses. Para este negócio é necessário espaço de 24m2 e atuar com até dois funcionários. Esse modelo é indicado para cidades acima de 20 mil habitantes.

“Estamos bastante otimistas para abertura de novas unidades nesta modalidade, após a recuperação da economia, os brasileiros estão buscando viajar mais, mesmo que para destinos nacionais, já que o preço do dólar continua alto. Com isso, acaba se tornando uma grande oportunidade para quem busca investir em um segmento que nos últimos anos vem se mantendo em alta”, conclui o diretor executivo da Encontre Sua Viagem.

No segundo trimestre deste ano, o segmento de Hotelaria e Turismo cresceu 14,6%, o segundo maior crescimento do franchising, segundo a ABF.

Sobre a Encontre Sua Viagem

Sob o comando do empresário Henrique Mol, a Encontre Sua Viagem nasceu no final de 2011, em Belo Horizonte (MG). A franquia especializada em turismo possui mais de mil parceiros, contemplando 150 mil opções de hotéis e cerca de 95% de todas as companhias aéreas do mundo. Tem atuação por todo o Brasil por meio de mais de 500 franqueados. Com dois modelos de negócio, Loja Física e Home Office, a franquia oferece desde passagens aéreas, a pacotes de viagens e locação de veículos. O negócio se encaixa no modelo de microfranquias e a partir R$7 mil já é possível se tornar um franqueado.

