Protótipo do Tecpar, Casa Sustentável será referência para moradias sociais

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, está desenvolvendo o protótipo da Casa Sustentável, que testa tecnologias verdes em uma moradia de 44 metros quadrados com custos que podem ser enquadrados nas condições do Minha Casa, Minha Vida.

O protótipo, um dos principais projetos do projeto Smart Energy Paraná, está sendo instalado no câmpus do Tecpar em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, e será usado como referência para construções de moradias sociais no Paraná. A inauguração da Casa Sustentável está prevista para outubro.

A Casa Sustentável será uma residência com sala, cozinha, dois quartos e um banheiro. Os diferenciais do projeto vão desde a geração própria de energia elétrica ao aproveitamento da água da chuva.

O sistema elétrico está sendo dimensionado para uma demanda de 200 kWh por mês, a média de consumo de uma casa de até quatro pessoas. Como o sistema de geração elétrica estará ligado à rede, caso o consumo seja menor, o usuário terá um bônus que poderá ser abatido em meses de maior utilização de energia. Caso seja maior, o usuário só pagaria a diferença entre o que gerou e o que consumiu a mais.

Ventilação cruzada

Além da própria geração, a Casa Sustentável está sendo desenvolvida para otimizar ventos, com o sistema de ventilação cruzada, que permite a circulação de ar pelos cômodos da casa com a orientação das janelas, contribuindo para o controle de temperatura do ambiente. O protótipo terá ainda janelas que atendem a requisitos de conforto térmico e acústico.

A Casa Sustentável contará também com aproveitamento de água da chuva para uso na descarga de vasos sanitários, limpeza e irrigação de jardim, e está sendo produzida com tinta com baixo nível de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) linha conhecidas como sem cheiro” , e telha cerâmica na cor branca com utilização de lã de PET no forro, que ajuda no controle de temperatura interna.

