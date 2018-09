Especialização do Senac EAD impulsiona carreiras na área de gestão de projetos e alunos relatam suas histórias

Reconhecido pelo Project Management Institute, pós-graduação oferece aos novos estudantes associação à entidade internacional na categoria “student”

Dominar técnicas de monitoramento e de gerenciamento em diferentes fases de um projeto tornou-se uma habilidade valiosa para quem busca impulsionar a carreira e ampliar oportunidades no mundo do trabalho. Para especializar profissionais que pretendem atuar nessa área, independentemente de sua formação, o Senac EAD oferece em seu portfólio a pós-graduação em Gerenciamento de Projetos – Práticas do PMI.

Além de ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso segue os padrões do Project Management Institute (PMI), entidade mundial reconhecida em todos os setores da indústria. Desde que começou a ser ofertada em 2015, essa pós tem feito a diferença na vida de muitos alunos.

Engenheiro mecânico de Chapecó (SC), Silvio Figueiró, de 60 anos, é gerente de produção em uma fabricante de máquinas formatadoras de caixas e apostou na especialização a distância para voltar aos estudos. “Estava longe das salas de aula e confesso que o curso a distância foi desafiador no início. No entanto, me adaptei ao método em pouco tempo, pude escolher os horários em que iria estudar e, assim, consegui conciliar o curso com meu trabalho”. Ele ainda conta que se correspondia frequentemente com os professores os quais lhe deram todo o apoio e esclareceram suas dúvidas.

A expectativa de Silvio com a pós-graduação era dar um upgrade em sua carreira, dominar novas funções e atingir outros mercados. “Há anos atuo como gerente de produção e, hoje, estou assumindo um papel mais estratégico dentro da empresa, na parte de P&D. Consegui colocar o aprendizado em prática no dia a dia de trabalho e vejo que estou ampliando minhas oportunidades”, avalia o engenheiro.

Para o analista de sistemas Guilherme Fortes, de 30 anos, a especialização representou um grande salto na carreira: recebeu uma proposta para assumir a gerência para a América Latina em uma multinacional na área de softwares especializada em soluções de TI. “Quando comecei a pós, há cerca de dois anos, passei a ser responsável por uma linha de produção completa dentro de uma fábrica de peças automotivas, da concepção do projeto até o encerramento. O curso me preparou para todas as etapas do gerenciamento e me permitiu ter uma visão clara de todas as boas práticas no projeto que gerenciei”, destaca.

Já habituado a cursos EAD, Guilherme, que mora em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, vê a modalidade como ideal para quem tem pouco tempo para se deslocar, porém, reforça que ela também exige mais responsabilidade e organização. Com a conclusão da pós, ele se prepara para conquistar a certificação PMP e colhe os frutos de sua dedicação. “A especialização me auxiliou em novos desafios, pois pude aplicar no profissional e pessoal o que aprendi, principalmente quanto à questão da organização. Foi uma relação ganha-ganha e consegui galgar um avanço que considero muito relevante para minha carreira”, reflete.

Novidade – Os alunos que ingressaram na pós-graduação Gerenciamento de Projetos do Senac EAD a partir desse ano se tornaram associados ao PMI na categoria “student”. Esse benefício dará acesso a diversas publicações do instituto – entre elas, a principal referência dessa especialização, o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ou ‘corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos’, na tradução em português, em qualquer área de negócio. Publicado pelo PMI em 12 idiomas diferentes, esse guia é a principal referência quanto às práticas de gerência de projetos internacionalmente.

Diferencial – Para quem ainda não está inserido nessa área e no contexto da gerência de projetos, a pós-graduação em Gerenciamento de Projetos – Práticas do PMI dá a oportunidade de imersão total nesse ambiente. “Ao longo da especialização, o aluno é orientado a adotar as práticas do Guia PMBOK, seja por meio das videoaulas, seja pela mediação do professor que o acompanhar em cada uma das disciplinas”, explica José Abranches Gonçalves, coordenador do curso. “Ao concluí-lo, o aluno já terá amadurecido em sua atuação e estará habilitado para gerenciar um projeto de qualquer natureza e com qualquer nível de complexidade, utilizando as práticas que são reconhecidas internacionalmente”, ressalta.

Desde 2005, o Senac é reconhecido pelo PMI como um dos Registered Education Provider (REP®), ou Provedores de Educação Registrados, na tradução em português. A designação certifica a instituição como aprovada por exigentes padrões de qualidade e eficácia definidos pelo instituto.

Sobre o Senac EAD – Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 300 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e mais de 260 para graduação.Em 10 anos, a pós-graduação do Senac EAD já formou 8.500 alunos. Atualmente, a rede conta com mais de 30 opções de cursos em diversas áreas e novas cinco opções devem ser lançadas em 2019.

