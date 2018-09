Projeto Aditum – UFMS recebe primeiro palestrante

O advogado Dr. Thiago Dalalio Moura falou sobre a profissão

Na última terça-feira (11), no auditório do Campus II da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), o advogado empresarial Dr. Thiago Dalalio Moura, ministrou uma palestra sobre sua carreira e os desafios da profissão para os alunos de direito da UFMS que integram a Aditum, empresa júnior de advocacia.

Durante o bate-papo com os discentes, o advogado empresarial descreveu como foi sua chegada até o direito. “É interessante que os universitários entendam que ninguém nasce pronto, todos nós temos uma história, e que na maioria das vezes não tem ligação com a área jurídica. Antes de me formar fui torneiro mecânico, sócio de uma agência de consultoria e publicidade e administrador de empresas médicas”.

Além da sua história, o Dr. Dalalio comentou sobre os desafios da profissão e como o mercado absorve os novos advogados. “Temos uma perspectiva exagerada quanto a atuar em grandes centros, mas cidades menores apresentam as melhores oportunidades para o crescimento profissional, sem contar que, dependendo da área de atuação, você terá um campo livre para advogar”.

O advogado ressaltou ainda que o que o levou a escolher a advocacia empresarial, foi sua paixão e admiração pelo empreendedorismo e pelo mundo dos negócios, bem como sua experiência prévia na área. “Antes de advogado, fui e ainda sou empresário e empreendedor, sinto na própria pele as dificuldades de se empreender e, por isso, decidi que poderia contribuir ainda mais para as empresas na área jurídica” – finalizou.

PROJETO ADITUM

O projeto Aditum, empresa júnior, é formado por discentes do curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Três Lagoas, e tem como objetivo facilitar o acesso ao meio jurídico para pessoas que possuem recursos limitados e desejam tornar-se, ou já se encontram, em situação de MEI ou ME.