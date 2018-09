Shure e Musical Express participam juntas da primeira edição da Music Show

A marca contará com programação de workshops, pocket shows e demonstrações de produtos no stand da Musical Express

A Shure, em parceria com a Musical Express, estará presente na primeira Edição do Music Show 2018, que acontece entre os dias 13 a 16 de setembro, no São Paulo Expo. O evento que promete ser um dos maiores encontros do mercado musical na América Latina, fomentará os negócios do setor, aproximando players e entusiastas da música.

Com atendimento personalizado para os participantes do evento, as equipes da Shure e da Musical Express estarão à disposição para apresentar os principais modelos de microfones para voz, bateria, guitarra, saxofone e demais instrumentos, apresentando todas as funcionalidades e aplicações dos produtos.

Além disso, a marca oferecerá quatro workshops: “RF na Estrada”, “Áudio via rede, entendimento do cenário atual e tendências”, “Como elaborar vídeos com qualidade de áudio?” e “Como microfonar a sua banda?”. Os painéis terão duração de duas horas e serão ministrados pelo Fernando Fortes e David Kadooka, especialistas Shure.

Os participantes da feira contará com poket show de artistas parceiros da marca, como a baterista Rayani Martins – referência da música gospel.

SERVIÇO

Quando: 13 a 16 de setembro (quinta a sábado, das 13h às 20h; domingo, das 13h às 17h)

Local: São Paulo Expo -Rodovia dos imigrantes, km 1.5 Cep: 04329 900 – São Paulo – SP

PROGRAMAÇÃO

13/09 (13h às 15h): RF na Estrada

14/09 (13h às 15h): Áudio via rede, entendimento do cenário atual e tendências

15/09 (13h às 15h): Como elaborar vídeos com qualidade de áudio?

16/09 (13h às 15h): Como microfonar a sua banda?”

Sobre a Shure Incorporated

Fundada em 1925, a Shure Incorporated (www.shure.com) é amplamente reconhecida como a maior fabricante mundial de microfones e produtos eletrônicos de áudio. Ao longo dos anos, a empresa desenvolveu e produziu vários produtos de áudio profissional e de consumo que se tornaram referência de mercado por seu desempenho, confiabilidade e valor. A linha diversificada de produtos da Shure inclui produtos de categoria internacional, como microfones com fio, sistemas de microfone sem fio, sistemas de monitoramento pessoal intra-auricular, sistemas de conferência e discussão, sistemas de áudio em rede, premiados earphones e headphones. Hoje, os produtos da empresa são a primeira opção quando o desempenho de áudio é a maior prioridade.

A Shure Incorporated está sediada em Niles, Illinois (EUA). A empresa também possui sedes regionais de vendas e marketing em Eppingen (Alemanha) e Hong Kong (China), com mais de 30 outras unidades de fabricação e escritórios regionais de vendas em diversos países das Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia.