Atendimento é essencial para satisfação do cliente

Atendimento e experiências são tão importantes quanto qualidade do produto

Dia 15 de setembro é celebrado o “Dia do Cliente”. A data tem a intenção de homenagear os clientes e estreitar relações entre empresas e consumidores, além de ajudar a fortalecer esse relacionamento.

Tão importante quanto conseguir novos clientes é mantê-los satisfeitos. No entanto, é importante manter essa satisfação não somente neste dia em especial, mas sim em todos. Clientes satisfeitos tendem a voltar a fazer negócios com a empresa e, em um mercado cada vez mais competitivo, isso é essencial. Estima-se que 80% dos clientes insatisfeitos não voltam a fazer negócio com uma empresa. Já entre os satisfeitos esse número cai para apenas 2%.

Além disso, um cliente satisfeito indica a empresa para familiares e amigos.

Um dos principais pontos de insatisfação dos clientes é o mal atendimento. Muitas pessoas, mesmo que gostem da qualidade do produto ou serviço de uma marca, podem não voltar a fazer negócio com ela em função de um mal atendimento. Pesquisas apontam que a chance de um cliente comprar com o concorrente aumenta em 4 vezes quando o atendimento não é bem feito.

Melhorar a experiência do cliente

Tendo consciência dessa importância, a ADETEC (Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico), em Lins, está sempre promovendo ações na área de vendas. A agência tem como um de seus objetivos desenvolver o empreendedorismo, portanto, o atendimento e vendas é fundamental. Com foco nisso, a agência realizou, em julho deste ano, treinamentos para a comunidade em geral.

Elomar Fontes, Agente de Inovação da ADETEC, ministrou uma palestra sobre atendimento. A palestra faz parte do ‘Ciclo Pense Dentro da Caixa’, que tem a proposta de provocar reflexões a partir de técnicas do coaching. Elomar ministrou a palestra ‘Como Atender Bem e Encantar Pessoas’. Ela foi baseada no famoso Livro: ‘Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas’ de Dale Carnegie, e foi um convite à reflexão sobre a forma amigável de se olhar o cliente, destacando a empatia e a simpatia. “Minha visão é que atendimento bom é atendimento bem-humorado e leve!”, afirma Elomar. Na ocasião, os 150 participantes puderam interagir e trocar experiências. O retorno foi extremamente positivo. Alguns participantes já reproduziram o conteúdo para as suas equipes.

Nesse mesmo sentido, a ADETEC também promoveu o treinamento “PDV Simulado” (Ponto de Venda Simulado), que foi aplicado pelo consultor externo Rafael Lopes. O treinamento durou três dias, aliando teoria e prática. O objetivo foi trazer a vivência do cotidiano para dentro da sala de aula. Os participantes receberam uma série de exercícios, onde foram apresentadas particularidades do dia a dia do mundo das vendas, e foram estimulados a pensarem em estratégias para solucionar os problemas. Após o exercício, foi exibida a parte conceitual e apresentada qual a melhor estratégia para cada situação. O público recebeu o treinamento muito bem e foi feita uma pesquisa de satisfação. O resultado foi muito positivo.

Ações como essas são muito importantes para qualquer empresa de todos os portes, pois seus funcionários devem saber proporcionar um bom atendimento com uma experiência qualificada e, assim, fidelizar o cliente para que ele volte a fazer negócios.

Sobre a ADETEC

A ADETEC é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que existe desde fevereiro de 2001, e que nasceu para apoiar iniciativas no domínio das políticas públicas na cidade de Lins (SP) e região. Ela é uma associação formada por empresas privadas, centros universitários e entidades do poder público, que trabalham com o objetivo principal de executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, tecnologia, empreendedorismo e inovação.

